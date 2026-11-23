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Sinop'un Akliman sahilinde, vatandaşların ücretsiz yararlanabileceği Abalı Halk Plajı projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin modern, güvenli ve konforlu bir halk plajına dönüştürülmesi hedefleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Sinop'un önemli turizm noktalarından Akliman sahilinde hayata geçirilen Abalı Halk Plajı projesinde çalışmalar sürdürülüyor. Akliman'ın doğal yapısının korunmasının esas alındığı proje kapsamında, sahilin daha güvenli, erişilebilir ve işlevsel bir kıyı alanı haline getirilmesi amaçlanıyor.

Vatandaşların ücretsiz kullanımına sunulacak halk plajında, ziyaretçilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyal alanlar ve hizmet birimleri oluşturulacak. Proje kapsamında 1 güvenlik noktası, 2 büfe, 2 duş alanı, tuvaletler ve soyunma kabinleri yer alacak. Proje kapsamında inşa edilen yapıların, prekast beton altyapı üzerine hafif çelik imalat sistemi kullanılarak oluşturulduğu belirtildi. Bu yöntemle sahil alanındaki yapılaşmanın doğal çevre üzerindeki etkisinin en aza indirilmesi ve ihtiyaç duyulması halinde alanın yeniden düzenlenebilmesine imkan sağlanması hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Abalı Halk Plajı'nın, doğal dokusu korunmuş, modern ve vatandaşların ücretsiz yararlanabileceği bir kıyı alanı olarak hizmete açılması planlanıyor.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Akliman sahilinin hem Sinoplular hem de kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistler için daha güvenli ve konforlu bir kullanım alanına dönüşmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı