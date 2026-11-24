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Sinop'ta polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, genel asayişin ve kamu düzeninin korunması amacıyla Valilik koordinesinde 25 ekip ve 82 personelin katılımıyla uygulama yapıldı.

Uygulamada 48 umuma açık iş yeri denetlendi, 730 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, 31 araç kontrol edildi.

Ekipler, uygulamada herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

Kaynak: AA