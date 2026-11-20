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Türkiye'nin en lezzetli mantar türleri arasında gösterilen ve yörede "kanlıca" olarak bilinen mantar, Sinop'ta havaların soğumasına rağmen yüksek rakımlı çam ormanlarından toplanarak tezgahlardaki yerini koruyor.

Sinop genelinde bin 300-bin 400 rakım üzerindeki çam ormanlık alanlarda doğal olarak yetişen kanlıca mantarı, vatandaşlar ve doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde yüksek kesimlerdeki yaylaların yolunu tutan köylüler, titizlikle topladıkları mantarları gün ışığıyla birlikte Boyabat Köylü Pazarı'nda vatandaşlarla buluşturuyor.

Bölgede kanlıcanın yanı sıra koçak mantarı, geyik mantarı ve halı saçağı mantarı gibi farklı türler de doğal ortamında yetişerek vatandaşlar tarafından bolca toplanıyor.

Mantar sezonunun ve hasadının devam ettiği bölgede, toplanan ürünlerin doğallığı ve lezzeti kadar güvenliği de öne çıkıyor. Boyabat Köylü Pazarı'nda tezgah açan üreticiler ise sabahın ilk saatlerinde ormanlardan topladıkları taze mantarları alıcılara sunarak hem geçimlerine katkı sağlıyor hem de yörenin doğal lezzetlerini sofralara taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı