Sinop'ta koruyucu ailelere yönelik eğitim tamamlandı, katılımcılara sertifika verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'ta koruyucu ailelere yönelik 18-19 Kasım'da düzenlenen 1. Kademe Koruyucu Aile Eğitimi ve Geçici Koruyucu Aile Hizmeti Eğitimi tamamlandı. Eğitimi başarıyla bitiren katılımcılara sertifikaları Şube Müdürü Deniz Şimşek verdi.
Sinop'ta koruyucu aile hizmetinden yararlanan ailelere yönelik düzenlenen 1. Kademe Koruyucu Aile Eğitimi ve Geçici Koruyucu Aile Hizmeti Eğitimi tamamlandı. Eğitimi başarıyla bitiren katılımcılara sertifikaları verildi.
Sinop'ta koruyucu aile hizmetinden yararlanan ailelere yönelik düzenlenen eğitim programı tamamlandı. Program sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.
18-19 Kasım tarihlerinde Sinop İş Geliştirme Merkezi'nde gerçekleştirilen program kapsamında, ailelere 1. Kademe Koruyucu Aile Eğitimi ve Geçici Koruyucu Aile Hizmeti Eğitimi verildi.
Çocukların sevgi, güven ve şefkat dolu aile ortamlarında yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen eğitim programını başarıyla tamamlayan katılımcılar sertifika almaya hak kazandı. Sertifikalar, Şube Müdürü Deniz Şimşek tarafından ailelere takdim edildi.