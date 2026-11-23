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Sinop'ta motosiklet topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte, üniversiteli gençler güvenli sürüş eğitiminin yanı sıra sosyal ve sportif faaliyetlerle keyifli bir gün geçirdi.

Sinop Üniversitesi Motosiklet Topluluğu tarafından "Kasım'da Sinop Başkadır" temasıyla düzenlenen etkinlikte, motosiklet tutkunu üniversite öğrencileri bir araya geldi. Güvenli sürüş eğitimi, voleybol ve müzik dinletisinin yer aldığı organizasyonda renkli görüntüler oluştu.

Topluluğun akademik danışmanı Doç. Dr. Gürol Yokuş öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe, aralarında uluslararası öğrencilerin de bulunduğu çok sayıda motosiklet tutkunu katıldı. Motosikletleriyle kentte dikkat çeken gençler, gün boyunca düzenlenen çeşitli faaliyetlerle keyifli vakit geçirdi.

Program kapsamında jandarma trafik ekipleri tarafından öğrencilere trafik güvenliği ve sürücü sorumlulukları konusunda bilgilendirme yapıldı. Güvenli sürüş bilincinin artırılmasının amaçlandığı eğitimin ardından öğrenciler, voleybol etkinliğinde bir araya geldi.

Gitar eşliğinde düzenlenen müzik dinletisiyle devam eden programda öğrenciler, farklı bölümlerden arkadaşlarıyla tanışma ve kaynaşma fırsatı buldu.

Millet Bahçesi ziyaretiyle tamamlanan etkinlikte, motosiklet tutkusu sosyal ve sportif faaliyetlerle bir araya getirilerek öğrenciler arasında dostluk ve dayanışma ortamı oluşturuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı