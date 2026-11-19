Sinop'un Boyabat ilçesinde sabah sis etkili oldu, kartpostallık görüntüler oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sinop'un Boyabat ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, ilçe merkezini ve yüksek kesimleri etkisi altına aldı. Son günlerdeki yağışların ardından oluşan sis bulutları, ilçe genelinde kartpostallık görüntüler oluşturdu ve görenlerin beğenisini kazandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, ilçe genelinde kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
Son günlerde etkili olan yağışların ardından oluşan sis bulutları, sabahın erken saatlerinde ilçe merkezini etkisi altına aldı. Özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan sis bulutları, ilçe genelinde etkileyici manzaralar oluşturdu. Günün ilk ışıklarıyla birlikte ortaya çıkan sisli görüntüler, görenlerin beğenisini kazandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı