Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sinop'ta 106 yıllık tarihi jandarma binası halk kütüphanesi olarak hizmet verecek.

Kentte 1920'de jandarma binası olarak inşa edilen yapı, 1986 yılına kadar İl Jandarma Komutanlığı binası olarak hizmet verdi.

1986 ile 2021 yılları arasında jandarma sosyal tesisleri olarak kullanılan bina, daha sonra Sinop Kent Meydanı projesi kapsamında boşaltılarak restore edildi.

Vali Mustafa Özarslan, Valiliğin sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şehrin tarihi simge binalarından eski jandarma binasının halk kütüphanesine dönüşeceğini duyurdu.

Sinop'un tarihi ve kültürel mirasını koruyarak şehre yeni kültür, sanat ve sosyalleşme alanları kazandırmaya devam ettiklerini aktaran Özarslan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Tescilli tarihi jandarma binasının halk kütüphanesi olarak hizmet vermesi amacıyla hazırlanan uygulama ve teşhir-tanzim işi ihalesi Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından 25 Kasım'da gerçekleştirilecek. Yapılacak işlevlendirme çalışmaları tamamlandığında tarihi yapımız içinde çocuklar için tasarlanmış çocuk kütüphanesi bölümü ile sergi salonu, kafeterya da yer alacak. Bu önemli projenin hayata geçirilmesinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a, Kütüphane Genel Müdürlüğümüze ve katkıları için milletvekilimiz Nazım Maviş'e teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA