Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - YENİ Parti Sinop İl Kadın Kolları Başkanı Esin Tümer, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, çocuk yoksulluğu, çocuk işçiliği, eğitimde fırsat eşitsizliği, istismar ve şiddete dikkati çekerek, "Çocuk yoksulluğu kader değildir. Çocuk işçiliği ekonomik zorunluluk değildir. Çocuk istismarı görmezden gelinecek bir mesele değildir. Bunların her biri önlenebilir ve önlenmesi gereken toplumsal sorunlardır" dedi.

YENİ Parti Sinop İl Kadın Kolları Başkanlığı, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla parti binasında basın toplanıtısı düzenledi. Açıklamayı yapan İl Kadın Kolları Başkanı Esin Tümer, çocukların yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çekerek iktidara çocuk haklarının korunması konusunda somut politikalar hayata geçirme çağrısında bulundu.

Türkiye'de çocuk olmanın her geçen gün zorlaştığını ifade eden Tümer, "Bugün çocuklarımızın ne kadar mutlu olduğunu değil, kaçının aç uyuduğunu, kaçının eğitimden uzak kaldığını, kaçının çalışmak zorunda bırakıldığını, kaçının şiddete ve istismara maruz kaldığını konuşmak zorundayız. Çünkü ülkemizde çocuk olmak her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Bir ülkede çocuklar beslenme çantalarını dolduramıyorsa, okulda açlıkla mücadele ediyorsa, ailesinin ekonomik koşulları nedeniyle eğitim hayallerinden vazgeçiyorsa burada ciddi bir yönetim ve sosyal adalet sorunu vardır. Çocuk yoksulluğu kader değildir. Çocuk işçiliği ekonomik zorunluluk değildir. Çocuk istismarı görmezden gelinecek bir mesele değildir. Bunların her biri önlenebilir ve önlenmesi gereken toplumsal sorunlardır" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLAR OKULDA OLMALI, İŞ YERLERİNDE DEĞİL"

Çocukların eşit şartlarda büyümediğine dikkati çeken Tümer, "Bugün bu ülkenin çocukları eşit şartlarda büyüyemiyor. Kimi çocuklar özel okullarda geleceğe hazırlanırken kimi çocuklar okulda bir öğün yemeğe ulaşamıyor. Kimi çocuklar hayallerinin peşinden koşarken kimi çocuklar ailesine destek olmak için çalışmak zorunda kalıyorsa burada bir sıkıntı vardır. Çocuklar okulda olmalı, işyerlerinde değil. Çocukların yeri fabrikalar, atölyeler, tarlalar ve ağır çalışma koşulları değildir. Çocukların yeri okulları, oyun alanları ve hayalleridir. Çocuk işçiliğine göz yuman, çocukların eğitimden kopmasına seyirci kalan hiçbir anlayışı asla kabul etmiyoruz. Hiçbir çocuk ailesinin geçimini sağlamak zorunda bırakılmamalıdır. Hiçbir çocuğun çocukluğu ekonomik koşullara kurban edilmemelidir" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIN HAKKINI KORUMAK BİR LÜTUF DEĞİL, DEVLETİN GÖREVİDİR"

Çocuk haklarının siyasi partiler üstü bir mesele olduğunu vurgulayan Tümer, "Biz kadınlar, anneler, bu ülkenin yurttaşları olarak çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmak zorundayız. Çocuk hakları bir siyasi partinin değil, bütün toplumun meselesidir. Ancak bu sorumluluk en başta ülkeyi yönetenlerin omuzlarındadır. Çocukların hakkını korumak bir lütuf değil, devletin görevidir. Biz çocuklarımızın hakkını kimsenin insafına bırakmayacağız. Onların sesi olmaya, sorunları dile getirmeye, çözüm için mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki çocuklarını koruyamayan bir ülke, geleceğini de koruyamaz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA