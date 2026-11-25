Samsun Bafra'da otomobille çarpışan minibüs sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Samsun'un Bafra ilçesinde Samsun-Sinop kara yolu üzerindeki kavşakta otomobille yolcu minibüsü çarpıştı; minibüs sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan yolcu minibüsünün sürücüsü yaralandı.
A.Y'nin (26) kullandığı 55 ASH 065 plakalı otomobil ile S.A. (55) idaresindeki 55 M 4840 plakalı minibüs, Samsun- Sinop kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki kavşakta çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan minibüs sürücüsü, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA