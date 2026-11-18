Sinop sahilinde vücudu yaralı bulunan ölü yunus incelemeye alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sinop'ta sahil yürüyüşünde kıyıya vuran ölü yunus fark edildi. Vücudunda yaralar bulunan yunus, Sinop Belediyesi ekiplerince incelenmek üzere alındı; Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ölüm nedenini araştıracak.
Sinop'ta kıyıya vuran ölü yunus bulundu.
Ada Mahallesi Enver Bahadır Caddesi sahilinde yürüyüş yapanlar, ölü yunus gördü.
İhbar üzerine bölgeye gelen Sinop Belediyesi ekipleri, vücudunda yaralar bulunan ölü yunusu incelenmek üzere güvenli bir yere aldı.
Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkililerince yunustan örnek alınarak ölüm nedenine ilişkin inceleme yapılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA