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Sinop'un Dikmen ilçesinde çocukların bağımlılıktan korunması ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla öğrencilere spor ve sanat malzemeleri dağıtıldı.

Sinop'un Dikmen ilçesinde bağımlılıkla mücadele ve çocukların sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında öğrencilere sportif ve sanatsal faaliyetlerde kullanacakları malzemeler dağıtıldı.

Şehit Bahattin Dolma Ortaokulunda Sinop Valisi Mustafa Özarslan'ın katılımıyla gerçekleştirilen programda, çocukların bağımlılıktan korunması ve güvenli sosyal çevreler oluşturulmasının önemine dikkat çekildi.

Bağımlılığa karşı güçlü birer koruyucu kalkan

Programda konuşan Vali Özarslan, okul ortamlarının çocukların sosyalleşmesinde tek başına yeterli olamadığını belirterek, okul dışında gerçekleştirilen sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin önemini vurguladı.

Özarslan, "Bu faaliyetler; her türlü bağımlılığa, sosyal izolasyona ve yalnızlığa karşı güçlü birer koruyucu kalkandır" dedi.

Çocuklar zamanlarının yüzde 87'sini okul dışında geçiriyor

Çocukların zamanlarının yaklaşık yüzde 13'ünü okulda, yüzde 87'sini ise okul dışında geçirdiğini belirten Özarslan, okul dışındaki sosyal çevrenin çocuklar üzerindeki etkilerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Aile yapıları, mahalle kültürü ve komşuluk ilişkilerinin geçmişe göre değiştiğini ifade eden Özarslan, okul ve okul dışı ortamların bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı