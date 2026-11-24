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Sinop'un Boyabat ilçesinde yetişen ve futbol kariyerinde önemli bir başarı elde ederek milli formayı giyme şansı yakalayan Melih Kabasakal'ın ismi, memleketinde yaşatılacak.

''MELİH KABASAKAL ŞEHİR STADI''

İlçenin Mezarlık mevkisinde bulunan şehir stadına milli futbolcunun adının verilmesiyle birlikte tesisin yeni ismi de belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda stadın adı 'Melih Kabasakal Şehir Stadı' olarak değiştirildi. Yeni isim tabelası stada asılırken, Boyabatlı futbolcunun adı da ilçedeki spor tesisinde yaşatılmaya başlandı.

SEZON PERFORMANSI

Trabzonspor formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 14 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda takımına 1 gollük katkı verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı