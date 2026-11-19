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Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Saim Yüksel, antibiyotiklerin bilinçsiz kullanımına karşı vatandaşları uyardı. Akılcı antibiyotik kullanımının önemine dikkat çeken Yüksel, antibiyotiklerin ağrı kesici veya ateş düşürücü olmadığını, yalnızca bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde etkili olduğunu vurguladı.

Grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi virüs kaynaklı hastalıklarda antibiyotik kullanımının iyileşme sürecine katkı sağlamadığını belirten Yüksel, gereksiz antibiyotik kullanımının aksine sağlık açısından ciddi riskler oluşturabileceğine dikkat çekti.

Antibiyotiklerin mutlaka hekim muayenesi ve önerisi doğrultusunda kullanılması gerektiğini ifade eden Yüksel, başkalarının tavsiyesiyle ya da evde kalan eski ilaçlarla tedaviye başlanmaması gerektiğini hatırlattı.

Bilinçsiz antibiyotik kullanımının bakterilerin ilaçlara karşı direnç geliştirmesine yol açabileceğini belirten Yüksel, tedavi sürecinde hastaların kendilerini iyi hissetseler bile antibiyotik kullanımını hekimin belirlediği süreden önce sonlandırmamaları gerektiğini kaydetti.

Uzm. Dr. Saim Yüksel, akılcı antibiyotik kullanımının önemini vurgulayarak, "Doğru zamanda, doğru dozda ve hekim kontrolünde kullanılan antibiyotik hayat kurtarır" mesajını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı