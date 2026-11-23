Sinop'ta polis ekipleri, anaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek güvenli yaşam ve trafik kuralları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Sinop Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğa Çocuk Koleji Anaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek kişisel güvenlik ve temel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı. Okulda gerçekleştirilen etkinlikte polis ekipleri, minik öğrencilere yaş gruplarına uygun bir dille polislik mesleğini ve günlük hayattaki görevlerini tanıttı. Eğitim kapsamında çocuklara kişisel güvenliklerini sağlamak için dikkat etmeleri gereken kurallar, temel trafik kuralları ve acil durumlarda hangi hallerde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyebilecekleri uygulamalı ve anlaşılır bir şekilde anlatıldı.

Buluşmanın sonunda polis ekipleri tarafından öğrencilere polis temalı yapboz hediye edilirken, etkinlik hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı