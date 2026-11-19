Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sinop'un Boyabat ilçesinde bulunan şehir stadına, Boyabatlı olan Trabzonspor'un milli futbolcusu Melih Kabasakal'ın ismi verildi.

İlçede yetişerek milli formayı giyme başarısı gösteren Melih Kabasakal'ın adı, alınan kararla birlikte memleketindeki statta yaşatılacak. İlçenin Mezarlık mevkisinde bulunan şehir stadına Kabasakal'ın isminin verilmesi, Boyabat adına anlamlı bir gelişme olarak değerlendirildi.

Boyabat'ın yetiştirdiği milli futbolcunun isminin şehir stadına verilmesiyle, spora yaptığı katkı ve elde ettiği başarılar da gelecek nesillere aktarılacak.

'Melih Kabasakal Şehir Stadı' yazısı 20 Kasım Cuma günü stada asılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı