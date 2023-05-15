Rehabilitasyon Haberleri - Rehabilitasyon Haber - Haberler

Üye Girişi
Haberler
Haberler ›› Rehabilitasyon Haberleri
Bizi Takip Edin!
Haberler.com Facebook Sayfası
Haberler.com Twitter Sayfası
Haberler.com Instagram Sayfası
Rss Image RSS
Sitene Ekle

Rehabilitasyon Haberleri

Rehabilitasyon haber, Rehabilitasyon son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Nevşehir'de AK Parti 2, MHP 1 milletvekili çıkardı

Nevşehir'de AK Parti 2, MHP 1 milletvekili çıkardı

Rehabilitasyon - Dün 15:38
Nevşehir'de AK Parti 2, MHP 1 milletvekili çıkardı

Nevşehir'de AK Parti 2, MHP 1 milletvekili çıkardı

Rehabilitasyon - Dün 15:37
Şanlıurfa'da; AK Parti 8, Yeşil Sol 4, MHP ve CHP birer milletvekili çıkardı

Şanlıurfa'da; AK Parti 8, Yeşil Sol 4, MHP ve CHP birer milletvekili çıkardı

Rehabilitasyon - Dün 14:35
Özgecan Kadın Danışma Merkezi, kadınlarla dayanışmayı büyütüyor

Özgecan Kadın Danışma Merkezi, kadınlarla dayanışmayı büyütüyor

Rehabilitasyon - Dün 14:22
Atakum Belediyesi, Özgecan Kadın Danışma Merkezi'yle Kadınlara Desteğini Sürdürüyor

Atakum Belediyesi, Özgecan Kadın Danışma Merkezi'yle Kadınlara Desteğini Sürdürüyor

Rehabilitasyon - Dün 13:40
Atakum Belediyesi, Özgecan Kadın Danışma Merkezi'yle Kadınlara Desteğini Sürdürüyor

Atakum Belediyesi, Özgecan Kadın Danışma Merkezi'yle Kadınlara Desteğini Sürdürüyor

Rehabilitasyon - Dün 13:39
Engelli ve hastalar ambulansla oy kullanmaya geldi

Engelli ve hastalar ambulansla oy kullanmaya geldi

Rehabilitasyon - 14.05.2023
Engelli ve hastalar oy kullanmaya ambulansla geldi

Engelli ve hastalar oy kullanmaya ambulansla geldi

Rehabilitasyon - 14.05.2023
Oy kullanmaya 'engelsiz taksi' ile gittiler

Oy kullanmaya "engelsiz taksi" ile gittiler

Rehabilitasyon - 14.05.2023
Kocaeli ve Bolu'da engelli ve hasta seçmenler sandıklara götürüldü

Kocaeli ve Bolu'da engelli ve hasta seçmenler sandıklara götürüldü

Rehabilitasyon - 14.05.2023
Nijerya'da teslim olan 2 binden fazla Boko Haram üyesi topluma kazandırılacak

Nijerya'da teslim olan 2 binden fazla Boko Haram üyesi topluma kazandırılacak

Rehabilitasyon - 13.05.2023
Ardahan Valisi Öner'den şehit annelerine 'Anneler Günü' ziyareti

Ardahan Valisi Öner'den şehit annelerine "Anneler Günü" ziyareti

Rehabilitasyon - 13.05.2023
Sağlık Bakanı Koca'dan Sancaktepe Şehir Hastanesi ve Sağlık Kampüsü paylaşımı Açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan Sancaktepe Şehir Hastanesi ve Sağlık Kampüsü paylaşımı Açıklaması

Rehabilitasyon - 13.05.2023
Engelli sporcular ve aileleri 'Engelsiz piknik, kültür ve spor şenliği'nde buluştu

Engelli sporcular ve aileleri "Engelsiz piknik, kültür ve spor şenliği"nde buluştu

Rehabilitasyon - 13.05.2023
Depremzede hemşireye 'Hemşireler Günü' jesti

Depremzede hemşireye 'Hemşireler Günü' jesti

Rehabilitasyon - 13.05.2023
Kütahya'da 14 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinden 2 bin 484 öğrenci faydalanıyor

Kütahya'da 14 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinden 2 bin 484 öğrenci faydalanıyor

Rehabilitasyon - 13.05.2023
Uzmanından idrar kaçıranlar için 'pelvik rehabilitasyon' önerisi

Uzmanından idrar kaçıranlar için "pelvik rehabilitasyon" önerisi

Rehabilitasyon - 12.05.2023
AK Parti'li Çankırı'dan sokak hayvanları için İzmir'e 2 müjde

AK Parti'li Çankırı'dan sokak hayvanları için İzmir'e 2 müjde

Rehabilitasyon - 12.05.2023
Çin, Güney Sudan'daki İnsani Krizin Hafifletilmesi İçin Pirinç Yardımında Bulundu

Çin, Güney Sudan'daki İnsani Krizin Hafifletilmesi İçin Pirinç Yardımında Bulundu

Rehabilitasyon - 12.05.2023
TÜBİTAK'tan spora 'bilimsel' dokunuş

TÜBİTAK'tan spora "bilimsel" dokunuş

Rehabilitasyon - 12.05.2023
Ormanya'da misafir edilen leylekler ilk yuvalarını yapmaya başladı

Ormanya'da misafir edilen leylekler ilk yuvalarını yapmaya başladı

Rehabilitasyon - 12.05.2023
AK PARTİ'Lİ AKSAL: ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA ÇOK CİDDİ DESTEKLER VERİYORUZ

AK PARTİ'Lİ AKSAL: ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA ÇOK CİDDİ DESTEKLER VERİYORUZ

Rehabilitasyon - 11.05.2023
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, AA'nın sorularını yanıtladı: (2)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, AA'nın sorularını yanıtladı: (2)

Rehabilitasyon - 11.05.2023
İslahiye'deki Osmangazi Evleri'nde hayat başladı

İslahiye'deki Osmangazi Evleri'nde hayat başladı

Rehabilitasyon - 11.05.2023
Soma'da Engelliler Haftası'nda anlamlı etkinlik

Soma'da Engelliler Haftası'nda anlamlı etkinlik

Rehabilitasyon - 10.05.2023
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca engelli vatandaşlarla buluştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca engelli vatandaşlarla buluştu

Rehabilitasyon - 10.05.2023
Bakan Koca'dan özel gereksinimli vatandaşlara müjde: '10 ilde rehabilitasyon merkezleri kurulmaya başlandı'

Bakan Koca'dan özel gereksinimli vatandaşlara müjde: "10 ilde rehabilitasyon merkezleri kurulmaya başlandı"

Rehabilitasyon - 10.05.2023
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, engelli vatandaşlarla buluştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, engelli vatandaşlarla buluştu

Rehabilitasyon - 10.05.2023
Sağlık Bakanı Koca, Sultangazi'de engelli vatandaşlar ve aileleriyle buluştu Açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, Sultangazi'de engelli vatandaşlar ve aileleriyle buluştu Açıklaması

Rehabilitasyon - 10.05.2023
Prof. Dr. Özkan: 'Yaşlılığa yaşadığımız sürece, engelli olmaya ise bir adım kadar yakınız'

Prof. Dr. Özkan: "Yaşlılığa yaşadığımız sürece, engelli olmaya ise bir adım kadar yakınız"

Rehabilitasyon - 10.05.2023
Havza'da 'Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sempozyumu' düzenlendi

Havza'da "Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sempozyumu" düzenlendi

Rehabilitasyon - 10.05.2023
Aliağa'da hayatı paylaşmak için engel yok

Aliağa'da hayatı paylaşmak için engel yok

Rehabilitasyon - 10.05.2023
Bakan Soylu, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' seminerinde konuştu Açıklaması

Bakan Soylu, "En İyi Narkotik Polisi Anne" seminerinde konuştu Açıklaması

Rehabilitasyon - 10.05.2023
OMÜ, 150 hastanın katıldığı 'MS Hasta Kampı'na ev sahipliği yaptı

OMÜ, 150 hastanın katıldığı "MS Hasta Kampı"na ev sahipliği yaptı

Rehabilitasyon - 10.05.2023
İslahiye'deki Osmangazi Evleri'nde yaşam başladı

İslahiye'deki Osmangazi Evleri'nde yaşam başladı

Rehabilitasyon - 10.05.2023
İslahiye'deki Osmangazi Evleri'nde yaşam başladı

İslahiye'deki Osmangazi Evleri'nde yaşam başladı

Rehabilitasyon - 10.05.2023
Klinik Psikolog Emre Gökçeoğlu kimdir?

Klinik Psikolog Emre Gökçeoğlu kimdir?

Rehabilitasyon - 10.05.2023
Öğretmenler el ele verdi, down sendromlu gençlerin hayali gerçek oldu

Öğretmenler el ele verdi, down sendromlu gençlerin hayali gerçek oldu

Rehabilitasyon - 10.05.2023
Düğün ve asker eğlencesi bir arada... Öğretmenler el ele verdi, down sendromlu gençlerin hayali gerçek oldu

Düğün ve asker eğlencesi bir arada... Öğretmenler el ele verdi, down sendromlu gençlerin hayali gerçek oldu

Rehabilitasyon - 10.05.2023
Bodrum Belediyesi, deneysiz belediyeler arasına katılıyor

Bodrum Belediyesi, deneysiz belediyeler arasına katılıyor

Rehabilitasyon - 09.05.2023
Vali Memiş: Hepimiz onlara sahip çıkmak zorundayız

Vali Memiş: Hepimiz onlara sahip çıkmak zorundayız

Rehabilitasyon - 09.05.2023
Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde Hayvanların Deney Hayvanı Olarak Kullanılması Yasaklandı

Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde Hayvanların Deney Hayvanı Olarak Kullanılması Yasaklandı

Rehabilitasyon - 09.05.2023
Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde hayvanların deney hayvanı olarak kullanılmaması kararı alındı

Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde hayvanların deney hayvanı olarak kullanılmaması kararı alındı

Rehabilitasyon - 09.05.2023
MS KAMPINA 150 HASTA KATILDI

MS KAMPINA 150 HASTA KATILDI

Rehabilitasyon - 09.05.2023
Bakan Soylu: İzmir'deki 2'nci 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 310 şüpheli gözaltına alındı

Bakan Soylu: İzmir'deki 2'nci 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 310 şüpheli gözaltına alındı

Rehabilitasyon - 09.05.2023
Bakan Soylu: İzmir'deki 2'nci 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 310 şüpheli gözaltına alındı

Bakan Soylu: İzmir'deki 2'nci 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 310 şüpheli gözaltına alındı

Rehabilitasyon - 09.05.2023
OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, Multipl Skleroz hastaları için 'MS Kampı' düzenledi

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, Multipl Skleroz hastaları için 'MS Kampı' düzenledi

Rehabilitasyon - 09.05.2023
OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nden Multipl Skleroz hastalarına 'MS Kampı'

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nden Multipl Skleroz hastalarına 'MS Kampı'

Rehabilitasyon - 09.05.2023
Bakan Soylu, İzmir'de 'Kökünü Kurutma Operasyonu' hakkında açıklama yaptı

Bakan Soylu, İzmir'de 'Kökünü Kurutma Operasyonu' hakkında açıklama yaptı

Rehabilitasyon - 09.05.2023
Bakan Soylu, Kökünü Kurutma Operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu

Bakan Soylu, Kökünü Kurutma Operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu

Rehabilitasyon - 09.05.2023
title