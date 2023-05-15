Rehabilitasyon Haberleri - Rehabilitasyon Haber - Haberler

Rehabilitasyon Haberleri
Rehabilitasyon haber, Rehabilitasyon son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Şanlıurfa'da; AK Parti 8, Yeşil Sol 4, MHP ve CHP birer milletvekili çıkardı
Atakum Belediyesi, Özgecan Kadın Danışma Merkezi'yle Kadınlara Desteğini Sürdürüyor
Atakum Belediyesi, Özgecan Kadın Danışma Merkezi'yle Kadınlara Desteğini Sürdürüyor
Nijerya'da teslim olan 2 binden fazla Boko Haram üyesi topluma kazandırılacak
Sağlık Bakanı Koca'dan Sancaktepe Şehir Hastanesi ve Sağlık Kampüsü paylaşımı Açıklaması
Engelli sporcular ve aileleri "Engelsiz piknik, kültür ve spor şenliği"nde buluştu
Kütahya'da 14 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinden 2 bin 484 öğrenci faydalanıyor
Çin, Güney Sudan'daki İnsani Krizin Hafifletilmesi İçin Pirinç Yardımında Bulundu
AK PARTİ'Lİ AKSAL: ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA ÇOK CİDDİ DESTEKLER VERİYORUZ
Bakan Koca'dan özel gereksinimli vatandaşlara müjde: "10 ilde rehabilitasyon merkezleri kurulmaya başlandı"
Sağlık Bakanı Koca, Sultangazi'de engelli vatandaşlar ve aileleriyle buluştu Açıklaması
Prof. Dr. Özkan: "Yaşlılığa yaşadığımız sürece, engelli olmaya ise bir adım kadar yakınız"
Bakan Soylu, "En İyi Narkotik Polisi Anne" seminerinde konuştu Açıklaması
Düğün ve asker eğlencesi bir arada... Öğretmenler el ele verdi, down sendromlu gençlerin hayali gerçek oldu
Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde Hayvanların Deney Hayvanı Olarak Kullanılması Yasaklandı
Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde hayvanların deney hayvanı olarak kullanılmaması kararı alındı
Bakan Soylu: İzmir'deki 2'nci 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 310 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Soylu: İzmir'deki 2'nci 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 310 şüpheli gözaltına alındı
OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, Multipl Skleroz hastaları için 'MS Kampı' düzenledi
Bakan Soylu, İzmir'de 'Kökünü Kurutma Operasyonu' hakkında açıklama yaptı