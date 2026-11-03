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Bursa'da vatandaş ihbarıyla bulunan yaralı gökdoğan DKMP ekiplerince tedaviye alındı

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Bursa'da vatandaş ihbarıyla bulunan yaralı gökdoğan DKMP ekiplerince tedaviye alındı Haber Videosunu İzle
Bursa'da vatandaş ihbarıyla bulunan yaralı gökdoğan DKMP ekiplerince tedaviye alındı
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Bursa'da vatandaş ihbarı üzerine yaralı halde bulunan gökdoğan, DKMP Bursa 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından doğaya salınacak kuşun rehabilitasyon süreci tamamlanınca doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.

Bursa'da vatandaş ihbarı üzerine yaralı halde bulunan gökdoğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bursa 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı.

Duyarlı bir vatandaşın bildirimiyle harekete geçen ekipler, bitkin ve yaralı haldeki gökdoğanı teslim alarak veteriner hekimlere ulaştırdı. Koruma altına alınan yırtıcı kuş için zaman kaybetmeden tedavi süreci başlatıldı.

Tedavisinin ardından doğaya salınacak

Gökdoğanın sağlık durumunu yakından takip eden ekipler, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından kuşu tekrar doğal yaşam alanına bırakacak.

DKMP Bursa 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yaban hayatına gösterdikleri hassasiyetten dolayı bölge halkına teşekkür ederek, doğal yaşamı koruma ve yaşatma çalışmalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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