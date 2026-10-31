Diyarbakır Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlülere kitap okuma etkinliği yapıyor

Diyarbakır Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde infaz ve iyileştirme çalışmaları devam eden yükümlüler, yer ve mekan mefhumuna bakılmaksızın kitap okuyarak sosyo-kültürel gelişimlerini sağlıyor.

Adalet Bakanlığının tensipleriyle kitap okuma etkinlikleri, Diyarbakır Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde infaz ve iyileştirme çalışmaları devam eden yükümlülerle birlikte yer ve mekan mefhumuna bakılmaksızın uygulanıyor. Bilginin gücünün her an, her yerde olduğu hissi yükümlülere aktarılması hedefiyle, kitap okuma alışkanlığı kazandırılarak sosyo-kültürel gelişimlerine destek olunması, rehabilitasyon süreçlerine olumlu katkı sağlanacağı öngörülüyor.

Diyarbakır Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Dış İlişkiler Sorumlusu Sosyolog Emre Bilinmiş, Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin temel hedefinin, toplum içinde denetim ve takibi yapılan yükümlülerin toplumsal hayata uyumlarının sağlanması, bireysel gelişimlerinin desteklenmesi, suçtan uzak saygılı bir yaşam sürdürmelerine katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Yükümlülerin rehabilitasyonunun bireysel görüşme, grup çalışmalarının yapılması, boş zamanlarının yapılandırılması olduğunu belirten Bilinmiş, bunun yanında meslek kursları ve eğitim programlarına katılmalarını sağlanması gibi faaliyetlerle yerine getirilmekte olduğunu ifade etti.

Bilinmiş, bu sürecin diğer kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği halinde yürütülmekte olduğunu kaydederek, "Bu iyileştirme çalışmalarının yanı sıra Adalet Bakanlığımızın tensipleriyle müdürlüğümüzde düzenli bir biçimde iyileştirme faaliyetlerini destekler mahiyette kitap okuma etkinlikleri planlanarak uygulanmaktadır. Kitap okuma etkinliklerimiz müdürlüğümüz bünyesinde infaz ve iyileştirme çalışmaları devam eden yükümlülerle birlikte yer ve mekan mefhumuna bakılmaksızın uygulanmaktadır. Bilginin gücünün her an, her yerde olduğu hissini yükümlülere aktarmak burada temel hedefimizdir. Yükümlülere kitap okuma alışkanlığı kazandırılarak sosyo-kültürel gelişimlerine destek olunması, rehabilitasyon süreçlerine olumlu katkı sağlayacağı öngörülmektedir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı