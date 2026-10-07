Gazze'de fizik tedavi ve rehabilitasyon kapasitesinin geliştirilmesi için işbirliği yapıldı

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Deniz Feneri Derneği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) ve Gazze İslam Üniversitesi (IUG) arasında savaş nedeniyle ağır yaralananların rehabilitasyon hizmetlerine erişimini güçlendirmek ve sağlık çalışanlarının uzmanlık kapasitesini geliştirmek amacıyla "Gazze'de Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kapasite Geliştirme Programı" protokolü imzalandı.

SBÜ Rektörlük Binası'nda gerçekleşen törende konuşan SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilerin yanında olduklarını göstermek ve onlara sadece sözle değil, fiilen de dokunabilmek için ortak bir protokol imzalayacaklarını söyledi.

Aydın, Gazze İslam Üniversitesinin sağladığı medikal ve bilimsel altyapıyı SBÜ'nün insani yeteneğiyle buluşturacaklarını aktararak, "Üniversite olarak ilk günden itibaren emperyalist güçlerin hain bombalarıyla şehit olan evlatların, anaların, bebeklerin, Filistin halkının yanında olduğumuzu, 7 Ekim sabahı senato kararı alarak söyledik. Devamında ekonomik ihtiyaçlarına kadar her noktayı o gün bugündür uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistin'de El-Kudüs Üniversitesindeki 31 öğrencinin Türkiye'de tıp eğitimlerini sürdürdüğünü ve sonra gidip ülkelerinde diplomalarını aldıklarını kaydeden Aydın, Deniz Feneri Derneği aracılığıyla Gazze'de ortez ve protez ihtiyacı olan çocuklara üniversite olarak destek olacaklarını kaydetti.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz de dernek olarak 7 Ekim 2023'ten bu yana var güçleriyle Gazzelilerin yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Cengiz, bu işbirliğiyle Gazze'de 200 civarında fizik tedavi uzmanı yetiştirme projesinin hayata geçirilmiş olacağını belirterek, "Türkiye, Gazze için bir umut ve biz bu umudu inşallah her zaman Gazzeli kardeşlerimizin yanında olarak devam ettireceğiz, bu gayret içerisinde olacağız." dedi.

Konuşmalarının ardından Rektör Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Mehmet Cengiz ve Gazze İslam Üniversitesinde görevli Dr. Derviş El-Cahlab işbirliği protokolünü imzaladı.

Protokol kapsamında nörolojik, ampute ve kompleks kırık rehabilitasyonu, periferik sinir yaralanmaları gibi alanlarda 6 eğitim programı düzenlenecek. 12 ay sürecek programla yılda 180-210 sağlık profesyoneline ulaşılması ve Gazze'de sürdürülebilir bir yerel eğitim kapasitesi oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: AA