Haberler

Çanakkale'de robotik yürüme rehabilitasyon cihazı hizmete alındı

Çanakkale'de robotik yürüme rehabilitasyon cihazı hizmete alındı
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğine ileri teknolojiye sahip robotik yürüme rehabilitasyon cihazı hizmete alındı.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğine ileri teknolojiye sahip robotik yürüme rehabilitasyon cihazı hizmete alındı.

Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Robotik Rehabilitasyon Ünitesinin açılışı Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, İl Sağlık Müdürü Hakan Görgülü, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, Başhekim Op. Dr. Hasan Keser, il protokolü üyeleri ve sağlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan Op. Dr. Hasan Keser, sağlık hizmetlerinde teknolojik altyapının güçlendirilmesinin önemini vurgulayarak, ünitenin kente ve bölgeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Robotik yürüme rehabilitasyon sistemi, inme (felç) sonrası gelişen yürüme kayıpları, omurilik yaralanmaları, travmatik beyin hasarları, Parkinson hastalığı, Multipl Skleroz ve benzeri nörolojik hastalıkların yanı sıra ortopedik cerrahiler sonrasında ortaya çıkan yürüme ve denge bozukluklarının tedavisinde kullanılacak.

Uygun hasta değerlendirmeleri sonrasında serebral palsi ve nöromüsküler hastalıklarda da rehabilitasyon süreçlerine destek sağlaması hedefleniyor.

Tekrarlayan ve kontrollü yürüme egzersizleriyle hastaların tedavi süreçlerini destekleyen cihaz, bireyselleştirilmiş rehabilitasyon programlarının uygulanmasına olanak tanırken, hastaların fonksiyonel bağımsızlıklarını artırmayı amaçlıyor.

Robotik rehabilitasyon uygulamalar, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hekimleri ile alanında deneyimli fizyoterapistlerden oluşan multidisipliner ekip tarafından, bilimsel rehberler ve hasta güvenliği esas alınarak yürütülecek.

Bölgede ilk kez hizmete sunulan bu teknoloji sayesinde hastane, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında çevre illere de hizmet verebilecek.

Kaynak: AA
İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu

İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha! Bakan Tekin canlı yayında açıkladı

Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha! Canlı yayında açıkladı
Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin gözaltı sayısı 10'a yükseldi

11 aylık Büşra bebeğe ne oldu? Olayla ilgili yeni gelişme var

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra bebeğin öldürüldüğü gece yaşananlar kan dondurdu! İşte annenin ifadesinin ayrıntıları

Büşra bebeğin öldürüldüğü gece yaşananlar kan dondurdu
Ve Galatasaray'da Victor Osimhen için beklenen Trabzonspor kararı çıktı

Oynayacak mı? Osimhen için beklenen Trabzonspor kararı çıktı
Bursa’da kayıp olarak aranan öğretmenin İznik Gölü’nde cansız bedeni bulundu

Babası otomobilini göl kenarında buldu! Öğretmenden acı haber
Burdur'da polisten kaçan motosikletli ehliyet sınavına girdi! Çıkışta yakalanıp 390 bin TL ceza yedi

Polisten plakasını gizleyerek kaçtı! Yakalandığı yer şaşırttı
Emniyeti karıştıran soruşturma! Müdür ve komiserler tutuklandı

Emniyeti karıştıran soruşturma! Müdür ve komiserler tutuklandı
Silivri açıklarında bulunan cesedin 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı

Denizde bulunan cesedin sırrı çözüldü! Acı haber ailesine verildi
İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Ankara hiç düşünmeden reddetti

İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Hemen reddedildi