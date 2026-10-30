Eski milli tekvandocu Zülal Altın sakatlıklar sonrası fizyoterapist oldu.

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Eski milli tekvandocu Zülal Altın, sporculuk kariyerinde yaşadığı sakatlıkların ardından yöneldiği fizyoterapistlik mesleğiyle sporcuların tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlıyor.

Tekvandoya 6 yıl amatör, 7 yıl profesyonel düzeyde devam eden 24 yaşındaki Altın, kariyerinde Balkan şampiyonluğu, Avrupa Kulüpler Şampiyonası üçüncülüğü ve Avrupa Oyunları şampiyonluğu elde etti.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle aktif sporculuk kariyerini bırakmak zorunda kalan Altın, bugün bir hastanede fizyoterapist olarak görev yapıyor. Kulüplerde de sporculara destek veren Altın, sakatlıkların önlenmesi ve sporcuların yeniden sahalara dönmesi için çalışıyor.

Sporculuk döneminde yeterli rehabilitasyon desteği alamamasının kariyerini olumsuz etkilediğini belirten Altın, bu deneyimin meslek seçiminde etkili olduğunu söyledi.

2017'de ayak bileği ve aşil tendonundan sakatlandığını anlatan Altın, Avrupa Şampiyonası'na kısa sürede hazırlanmak zorunda kaldığını belirterek, "O kısa süreçte hayatımda bir fizyoterapist olsaydı, bu yarışmaya girme sürecinde güzel bir rehabilitasyon görseydim çok güzel bir spor hayatım ve kariyerim olurdu." dedi.

Yaşadığı sakatlıkların ilerleyen süreçte dizinde de sorunlara yol açtığını ifade eden Altın, sporculuk kariyerini noktaladıktan sonra fizyoterapist olmaya karar verdiğini kaydetti.

Sporcuların sağlık durumlarının düzenli takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Altın, fizyoterapist olarak edindiği akademik bilgiyle sporculuk deneyimini birleştirdiğini dile getirdi.

Sakatlık risklerini değerlendiriyor

Altın, spor kulüplerini ziyaret ederek sporcuların fiziksel uygunluklarını ve eklem stabilitelerini değerlendirdiğini, sakatlık riski gördüğü durumlarda ilgili uzmanlara yönlendirme yaptığını anlattı.

Ameliyat sonrası rehabilitasyon süreçlerinde de görev aldığını belirten Altın, sporcuların hem günlük yaşamlarına hem de müsabakalara sağlıklı şekilde dönmelerine katkı sunduğunu ifade etti.

Milli takım kamplarında kadrolu görev almasa da milli sporcuların hazırlık süreçlerine destek verdiğini aktaran Altın, koruyucu fizyoterapinin performansın sürdürülebilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

En büyük şansımız oldu

Altın'ın destek verdiği milli tekvandocu ve antrenör Nesrin Yılmaz da yaşadığı sakatlıkların ardından yeniden performans kazanmasında fizyoterapistin katkısının önemli olduğunu belirtti.

2018'den bu yana milli takım forması giydiğini anlatan Yılmaz, Altın'ın tedavi sürecinde hem sporcu kimliği hem de mesleki bilgisiyle kendisine destek olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Zülal hocam bu süreçte bizim en büyük şansımız oldu. O destek vermeseydi, yaşadığım o büyük sakatlıkları kesinlikle atlatamazdım." ifadelerini kullandı.

Altın'ın tekvando branşını yakından tanımasının tedavi sürecine olumlu yansıdığını belirten Yılmaz, uygulanan rehabilitasyon sayesinde ağrılarının azaldığını ve performansında belirgin artış gördüğünü kaydetti.

Kaynak: AA