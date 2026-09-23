Gazze'de ailesini ve kolunu kaybeden 7 yaşındaki çocuk yeni protez bekliyor

İsrail saldırısında ailesini ve sol kolunu kaybeden 7 yaşındaki Kinan Abu Jabbeh, kendisine artık uymayan proteziyle günlük hayatın zorluklarını aşmaya çalışırken yeni bir protez için yardım bekliyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırıların ağır insani sonuçları sürerken, siviller özellikle de çocuklar hayatlarını derinden etkileyen kayıplarla karşı karşıya kalıyor. İsrail'in saldırıları nedeniyle ailelerini kaybeden çocuklar, bir yandan yaralarıyla mücadele ederken diğer yandan hayatlarını yeniden kurmaya çalışıyor. Bu çocuklardan biri de İsrail'in Gazze şehrinde bulunan Şucaiyye Mahallesi'ndeki saldırısında ailesini kaybeden ve ağır yaralanarak sol kolunu yitiren 7 yaşındaki Kinan Abu Jabbeh oldu. Büyükannesi ve amcalarıyla bir çadırda yaşayan Kinan, ailesini kaybettiği saldırıda yaşananları anlattı. Enkazın altından kurtarıldığını belirten Kinan, "Son anda ölümden kurtuldum. Amcam beni çıkardı, ambulansa bindirdi ve hastaneye götürdü. Bir anda annesiz, babasız, kardeşsiz kaldım" dedi.

Kardeşleri ve babasıyla olan hatıralarını anlatan 7 yaşındaki Kinan, "Kardeşlerim hep aklımda. Onlarla oynamayı ve şakalaşmayı çok severdim. Babamdan ata binmeme izin vermesini istedim ama izin vermezdi" diye konuştu.

Kinan'ın yeni bir proteze ihtiyacı var

Ağır yaralarının ardından tedavi gören Kinan, sol kolunun yerine protez kullanmaya başladı, ancak büyümesiyle birlikte protezi artık kendisine uymamaya başladı. Bu durum, zaten birçok günlük faaliyetini yerine getirmekte zorlanan Kinan'ın yaşamını daha da güçleştiriyor. Yemek yemek, su içmek ve okula gitmek gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan Kinan'ın yeni bir protezin yanı sıra tıbbi rehabilitasyon ve psikolojik desteğe de ihtiyacı bulunuyor.

"Kinan, sık sık anne ve babasını soruyor"

Kinan'ın büyükannesi Jamila Abu Jabbeh, aile evine yönelik saldırıda üç füze kullanıldığını ve Kinan'ın enkazdan sağ çıkarılan tek kişi olduğunu belirtti. Torununun saldırıda ağır yaralandığını, kolunun kesilmesi ile ağzına metal plakaların yerleştirmesi de dahil birçok operasyon geçirdiğini belirten Jamila Abu Jabbeh, Kinan'ın annesi, erkek kardeşi ve kız kardeşinin cenazelerinin enkazdan çıkarıldığını, babası ile bir başka kız kardeşinin cenazelerinin ise hala enkaz altında olduğunu söyledi. Kinan'ın sık sık anne ve babasını sorduğunu belirten büyükannesi, ona anne ve babasının cennette olduğunu söylediğinde çocuğun, "Onları bana getirin. Onları görmek istiyorum" diye karşılık verdiğini anlattı. Jabbeh, ayrıca Kinan'ın zaman zaman saldırganlaştığını ve onu kontrol etmekte zorlandığını belirterek, çocuğun uzman psikolojik tedavi ve desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı