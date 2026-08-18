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İsrail saldırılarında bacaklarını kaybeden iki Filistinli kız çocuğu protez tedavisi için Portekiz'de

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LİZBON, 18 Ağustos (Xinhua) -- Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail bombardımanlarında bir bacağını kaybeden iki Filistinli kız çocuğu, protez ve rehabilitasyon tedavisi için Portekiz'e getirildi.

LİZBON, 18 Ağustos (Xinhua) -- Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail bombardımanlarında bir bacağını kaybeden iki Filistinli kız çocuğu, protez ve rehabilitasyon tedavisi için Portekiz'e getirildi.

16 yaşındaki Dima Kudeyh ve 7 yaşındaki Melek eş-Şerif, aile bireyleriyle birlikte pazartesi günü Porto Havalimanı'na iniş yaptı. Gazze'den tahliye edilen çocuklar, bir süre kaldıkları Mısır üzerinden Portekiz'e ulaştı.

Dima, Porto'daki Hospital da Prelada'da, Melek ise Lizbon yakınlarındaki Alcoitao Rehabilitasyon Tıp Merkezi'nde tedavi görecek. Uzman sağlık ekipleri, çocuklara günlük rehabilitasyon hizmeti sunacak ve her ikisine de protez bacak takacak.

Portekiz makamları, kız çocukları ve ailelerinin, altı ay ile bir yıl arasında sürmesi beklenen tedavi süresince ülkede kalmalarına imkan tanıyan vizeleri onayladı.

BM kuruluşları ve insani yardım örgütleri, Gazze'deki çatışmalarda ağır yaralanan veya uzuvlarını kaybeden çok sayıdaki çocuk konusunda defalarca uyarıda bulundu. Bölgedeki sağlık sisteminin ağır hasar görmesi nedeniyle cerrahi müdahale, rehabilitasyon ve protez hizmetlerine erişim ciddi ölçüde kısıtlanmış durumda.

Kaynak: Xinhua
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