Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ukrayna'nın 82'nci Tugayı yaralı askeri cephe hattından ilk kez İHA ile tahliye etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna ordusuna bağlı 82'nci Müstakil Taarruz Tugayı, cephe hattındaki yaralı askeri ağır yük kapasiteli altı pervaneli İHA ile tahliye ederek tarihte bir ilke imza attı. Yaralı askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin sürdüğü bildirildi.

Ukrayna ordusu tarihte bir ilke imza atarak, cephe hattındaki yaralı askeri İHA ile tahliye etti.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nda bir ilk yaşandı. Ukrayna ordusu tarihte bir ilke imza atarak, cephe hattındaki yaralı askeri İHA ile tahliye etti. Söz konusu tahliye Ukrayna ordusuna bağı 82'nci Müstakil Taarruz Tugayı tarafından gerçekleştirildi. Tahliye için ağır yük kapasiteli altı pervaneli dron kullanıldı.

82'nci Müstakil Taarruz Tugayı İnsansız Kara Sistemleri Bölük Programcısı ve Birlik Komutanı Napalm yaptığı açıklamada, "Son derece zorlu fakat sonuç odaklı bir operasyon oldu. Bu tarihi bir olaydır; yaralıların tahliyesinde hepinizin tanık olacağı bir sonraki aşamadır. Bu tür görevlerin süreklilik kazanması için şimdi ciddi ve sistemli bir çalışma başlatıyoruz" dedi.

Tahliye görüntülerinde yaralı askerin kendini İHA'ya bağladığı ve alçak irtifada uçurularak cephe hattından çıkarıldığı görüldü. İHA operatörü başarılı şekilde tahliye edilen yaralı askere, "Yeryüzüne tekrar hoş geldin" dedi.

Yaralı askerin tedavi ve rehabilitasyon sürecinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Tıbbi lojistikte İHA kullanımına onay verilmişti

Ukrayna Başbakanı Sergiy Koretskiy'nin Ukrayna hükümetinin tıbbi lojistikte İHA kullanımına yönelik "deneysel bir projeyi" onayladığını duyurmasından sadece birkaç gün sonra söz konusu tahliye operasyonu gerçekleştirildi. Koretskiy, "Savaş sırasında tıbbi kargoların karayoluyla taşınması, özellikle nakil işlemleri için zaman kaybına yol açabiliyor. İHA'lar ilaçları, tıbbi malzemeleri, kan örneklerini ve donör organlarını uzak bölgeler de dahil olmak üzere hastaneler arasında taşıyabilecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 17 sitede yayınlandı.
ABD'den Orta Doğu'daki vatandaşlarına kritik uyarı! İsrail dahil 12 ülkede alarm

ABD alarm seviyesine geçti! İsrail dahil 12 ülkede aynı uyarı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo

2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo
YKS ikincisini eleyen soru! Doğru cevabı duyunca şaşkına döndü

YKS ikincisini eleyen soru! Doğru cevabı duyunca şaşkına döndü
İsyan dalgası büyüyor! Bu kez Meksika'da hükümet binasını bastılar

Halk bir ülkede daha ayaklandı! Maskeli gruplar hükümet binasını bastı
Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti

Rahibin feci sonu kamerada! Ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti
Arda Turan'ın patronu paraya para demiyor! Evi tam 554 milyon dolar

Paraya para demiyor! Evi tam 554 milyon dolar
Sigorta Birliği, İstanbul seli sonrası 3 sigorta şirketinin iflas iddiasını yalanladı

Sel sonrası sigorta şirketleriyle ilgili ortalığı karıştıran iddia
Her şeyini satıp aşkının peşinden gitti! Kadın yapay zeka çıktı

Aşk uğruna her şeyini sattı! 2 bin kilometre sonra hayatının şokunu yaşadı