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Türkiye ve Libya'dan Çalışma ve İstihdamda İş Birliği Mutabakatı

Türkiye ve Libya'dan Çalışma ve İstihdamda İş Birliği Mutabakatı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Libya Çalışma ve Rehabilitasyon Bakanı Ali Al-Abed Al-Rida ile çalışma ve istihdam alanlarında iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzaladıklarını açıkladı.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Libya Çalışma ve Rehabilitasyon Bakanı Ali Al-Abed Al-Rida ile çalışma ve istihdam alanlarında iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzaladıklarını açıkladı.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mutabakatla iki ülke arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının güçlendirileceğini belirtti.

Ortak Çalışma Komisyonunun hazırlayacağı eylem planlarının hedefleri ve yol haritasının da ele alındığını ifade eden Işıkhan, mesleki eğitim, istihdam, iş sağlığı ve güvenliği ile sosyal güvenlik başta olmak üzere birçok alanda iş birliği yapılacağını kaydetti.

Kaynak: ANKA
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