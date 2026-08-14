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Bursa'da Ergoterapi ile Yaşam Kalitesi Artıyor

Bursa'da Ergoterapi ile Yaşam Kalitesi Artıyor
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Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nün rehabilitasyon hizmetlerinden biri olan ergoterapi hizmeti ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde özel ilgiye ihtiyaç duyan hastaların yaşam kaliteleri arttırılıyor.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nün rehabilitasyon hizmetlerinden biri olan ergoterapi hizmeti ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde özel ilgiye ihtiyaç duyan hastaların yaşam kaliteleri arttırılıyor. Kişiye özel tedavi programının uygulandığı ergoterapi kliniğinde hastaların günlük yaşam aktiviteleri destekleniyor.

Hastanede görevli Ergoterapist Kezban Temuçin, Ergoterapi kliniğinde hastalara verdikleri hizmetlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Ergoterapinin, bireylerin günlük yaşam aktivitelerine bağımsız bir şekilde katılmalarını destekleyen ve yaşam kalitelerini artırmayı amaçlayan bir sağlık hizmeti olduğunu dile getiren Temuçin, "Temel hedefimiz; kişilerin kendileri için önemli olan aktiviteleri mümkün olduğunca bağımsız şekilde gerçekleştirmelerini sağlamaktır. Bu kapsamda; saç tarama, diş fırçalama, giyinme, beslenme ve banyo yapma gibi temel günlük yaşam aktivitelerinin yanı sıra alışveriş, ev işleri, ulaşım kullanımı ve toplumsal yaşama katılım gibi daha karmaşık aktiviteler de değerlendirilmektedir." dedi.

Her yaş grubuna hizmet veriliyor

Ergoterapistlerin bireylerin zorlandığı alanları belirleyerek kişiye özel müdahale programları oluşturduğuna dikkat çeken Temuçin, "Bu süreçte duyusal bütünleme uygulamaları, bilinçli rehabilitasyon, el becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar, çevresel düzenlemeler ve günlük yaşam aktivitelerine yönelik eğitimler gibi çeşitli yöntemlerden yararlanılmaktadır. Ergoterapi; pediatri, nöroloji, geriatri, psikiyatri, el rehabilitasyonu ve az gören rehabilitasyonu gibi birçok farklı alanda hizmet vermektedir. Çocuklardan yaşlı bireylere kadar her yaş grubuna yönelik uygulamalar gerçekleştirilmektedir." şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı'nın rehabilitasyon hizmetlerine verdiği önem doğrultusunda ergoterapi hizmetleri de her geçen gün daha yaygın hale geldiğini vurgulayan Temuçin, "Hastanemizde de 2016 yılından bu yana ergoterapi hizmetleri sunulmakta ve bireylerin günlük yaşamda daha bağımsız, üretken ve aktif bir yaşam sürmelerine katkı sağlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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