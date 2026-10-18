Asensio kaç ay yok, ne zaman sahalara dönecek, Asensio ligin ilk yarısını kapattı mı?

Asensio ligin ilk yarısını kapattı mı sorusu da sakatlık haberinin ardından en çok merak edilen konular arasına girdi. En az 2 ay sürmesi beklenen tedavi süreci, İspanyol yıldızın Süper Lig'in ilk yarısında forma giyme ihtimalini oldukça zayıflattı. Öte yandan Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin de Asensio ile Teknik Direktör İsmail Kartal arasında sorun olduğu iddialarını yalanladı. Asensio'nun sakatlığı ne? Tüm detaylar haberimizde…

ASENSİO KAÇ AY YOK?

Marco Asensio'nun ameliyat ve sonrasındaki rehabilitasyon süreciyle birlikte en az 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Fenerbahçe Takım Doktoru Ahmet Kulduk, oyuncunun önümüzdeki hafta ameliyat olacağını açıkladı. İyileşme süresinin uzunluğu, ameliyatın ardından uygulanacak tedavi ve rehabilitasyon programının seyrine bağlı olacak.

ASENSİO NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Asensio'nun sahalara dönüş tarihi için kesin bir gün açıklanmadı. Ancak en az 2 aylık sürenin hesaba katılmasıyla İspanyol futbolcunun aralık ayının sonlarına doğru ya da yeni yılın ilk haftalarında takıma dönebileceği değerlendiriliyor. Dönüş tarihi, ameliyatın sonucuna ve iyileşme sürecindeki gelişmelere göre netlik kazanacak.

ASENSİO LİGİN İLK YARISINI KAPATTI MI?

Asensio'nun en az 2 ay forma giyememesi, Süper Lig'in ilk yarısının büyük bölümünü kaçıracağı anlamına geliyor. Ligin ilk yarısının aralık ayında tamamlanacak olması nedeniyle İspanyol yıldızın ilk yarıda yeniden sahaya çıkma ihtimali oldukça düşük görünüyor. Fenerbahçe'den bu konuda resmi bir değerlendirme yapılmasa da sürecin uzaması halinde oyuncunun ilk yarıyı tamamen kapatması da söz konusu olabilir.

ASENSİO'NUN SAKATLIĞI NE?

Fenerbahçe Takım Doktoru Ahmet Kulduk, Asensio'nun dizindeki şişlik ve ağrı sürecini başlangıçta rehabilitasyonla yönettiklerini, sürecin uzaması üzerine MR çektirdiklerini anlattı. Kulduk, MR sonucunda diz kapağının arkasında ameliyatla düzeltilmesi gereken bir kıkırdak lezyonu tespit ettiklerini açıkladı. Karar öncesinde Türkiye'den Prof. Dr. Ömer Taşer ile İspanya'dan Asensio'nun uzun yıllardır doktoru olan ve önceki ameliyatını da yapan hekimin görüşüne başvurulduğunu belirten Kulduk, uzmanların da benzer değerlendirmede bulunduğunu ve oyuncunun da ameliyatı istediğini söyledi.

DAHA ÖNCE AMELİYAT KARARI ALINMAMIŞTI

Ahmet Kulduk, Asensio'nun geçen sezon Beşiktaş maçında yaşadığı diz sakatlığı ve çapraz bağ gerilmesi ile bu sezon yaşadığı üst adale kası sakatlıklarının cerrahi müdahale gerektirmediğini vurguladı. Kulduk, bugüne kadar ne kulüp sağlık ekibi ne de başka bir doktor tarafından oyuncu için ameliyat kararı verilmediğini, cerrahi kararın ilk kez son tespit edilen kıkırdak lezyonu nedeniyle alındığını ifade etti.

"KARTAL İLE ASENSİO ARASINDA SORUN YOK"

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, son günlerde gündeme gelen Asensio ile İsmail Kartal arasında kriz yaşandığı iddialarına yanıt verdi. Çetin, teknik direktör ile İspanyol futbolcu arasında hiçbir problem bulunmadığını açıkladı. Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'ın daha önce dile getirdiği "Ben bir daha Alex olayı yaşamak istemiyorum" sözlerini hatırlatan Çetin, bu hassasiyetin teknik heyet, oyuncular ve yönetim tarafından ilk günden beri dikkatle gözetildiğini, takım içinde yüksek bir iletişimin bulunduğunu söyledi. Asensio'nun Aston Villa maçında yedek kalmayı reddettiği yönündeki iddialar da bu açıklamayla birlikte yeniden yanıt bulmuş oldu.

ASENSİO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Marco Asensio, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 8 maçta 402 dakika süre aldı ve 2 gol ile 1 asistlik katkı sağladı. Sakatlıkla geçen dönemin ardından İspanyol yıldızın ameliyat sonrası nasıl bir performansla döneceği merak ediliyor.