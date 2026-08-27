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Eskişehir'de Ruh Sağlığı Merkezi Ücretsiz Hizmet Veriyor

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Eskişehir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, şizofreni ve bipolar gibi rahatsızlıkları olanlara ücretsiz tedavi ve rehabilitasyon sunuyor. Randevusuz başvuru ile psikososyal destek, atölye ve kurs hizmetleri sağlanıyor.

Eskişehir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, şizofreni, bipolar duygulanım bozukluğu ve şizoafektif bozukluk gibi rahatsızlıkları bulunan bireylerin tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine yönelik ücretsiz hizmet sunuyor.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkezde, psikiyatri uzmanı, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının desteğiyle danışanların tedavi süreçlerine katkı sunulmasının yanı sıra sosyal yaşama daha güçlü şekilde katılmalarına yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Bireysel ve grup çalışmaları, sosyal etkinlikler, çeşitli kurs ve atölyeler ile ev ziyaretleri ve psikososyal destek faaliyetleri, merkezin sunduğu hizmetler arasında yer alıyor.

Çalışmalarla kronik ruhsal hastalıklarla yaşayan bireylerin sosyal becerilerinin desteklenmesi, günlük yaşam aktivitelerine katılımlarının artırılması ve toplum içerisinde daha aktif bir yaşam sürmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Merkezde sunulan hizmetlerden yararlanmak isteyenlerin randevu almalarına gerek bulunmuyor. Danışanlar merkeze doğrudan başvurabiliyor.

Merkezdeki hizmetlerin ücretsiz olarak sunulması ve doğrudan başvuru imkanı, destek almak isteyen bireylerin hizmetlere erişimini kolaylaştırıyor.

Kaynak: AA
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