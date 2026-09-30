Sivassporlu Appindangoye, Gabon antrenmanında sakatlandı, 6-8 hafta uzak kalacak

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Sivasspor'da Gabonlu futbolcu Aaron Appindangoye'nin sakatlandığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Gabon Milli Takımı'nın antrenmanında Appindangoye'nin sol dizine aldığı darbe sonucu yapılan muayene ve tetkiklerinde kemik iliği ödemi ve zorlanma tespit edildiği belirtildi. Sanakin enjeksiyonu uygulan tecrübeli futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin başladığı aktarıldı.

Aaron Appindangoye'nin yaklaşık 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı