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Gaziantep Şehir Hastanesi'nde Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi hizmete girdi

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Gaziantep Şehir Hastanesi bünyesinde kurulan Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi, kalp ve akciğer hastalıkları bulunan bireylere yönelik hizmet vermeye başladı.

Gaziantep Şehir Hastanesi bünyesinde kurulan Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi, kalp ve akciğer hastalıkları bulunan bireylere yönelik hizmet vermeye başladı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, ünitede başta KOAH, astım, kistik fibrozis ve kronik solunum sistemi hastalıkları olmak üzere efor kapasitesinde azalma, nefes darlığı ve günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlılık yaşayan hastalara kişiye özel rehabilitasyon programları uygulanıyor.

Hastalar, farklı branşlardan sağlık profesyonellerinin yer aldığı multidisipliner ekip tarafından değerlendirilerek ihtiyaçlarına uygun tedavi ve egzersiz programlarına alınıyor.

Ayaktan ve yatarak tedavi seçeneklerinin sunulduğu ünitede günlük ortalama 40 ila 50 hastaya rehabilitasyon hizmeti verilmesi planlanıyor.

Ünitede ayrıca Kardiyopulmoner Egzersiz Testi (CPET) yapılmasına imkan sağlayan gelişmiş cihaz altyapısı bulunuyor.

CPET ile hastaların egzersiz sırasında kalp, akciğer ve dolaşım sistemlerinin birlikte çalışma kapasitesi ayrıntılı şekilde değerlendirilebiliyor. Söz konusu teknolojinin Türkiye'de sınırlı sayıdaki merkezde bulunduğu belirtildi.

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi ile kalp ve akciğer hastalıkları bulunan bireylerin yaşam kalitesinin artırılması, egzersiz kapasitelerinin geliştirilmesi ve günlük yaşam aktivitelerine daha güçlü şekilde katılmalarının desteklenmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
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