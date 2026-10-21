Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin tedavisi yaklaşık 3 hafta sürecek

Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin tedavisi yaklaşık 3 hafta sürecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, Slavia Prag karşılaşmasında sakatlanan Nathan Ake'nin sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 hafta sürmesi öngörülüyor.
Fenerbahçe : "Slavia Prag karşılaşmasında sakatlık yaşayan futbolcumuz Nathan Ake'nin, sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 hafta sürmesi öngörülmektedir."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı