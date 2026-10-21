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Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin tedavisi yaklaşık 3 hafta sürecek

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Fenerbahçe, Slavia Prag karşılaşmasında sakatlanan Nathan Ake'nin sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 hafta sürmesi öngörülüyor.

Fenerbahçe : "Slavia Prag karşılaşmasında sakatlık yaşayan futbolcumuz Nathan Ake'nin, sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 hafta sürmesi öngörülmektedir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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