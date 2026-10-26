Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kahramanmaraş Andırın'da 450 hektar defne alanı için rehabilitasyon başlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş Andırın'da 450 hektar defne alanı için rehabilitasyon başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş Andırın'da Ecorest Projesi kapsamında 450 hektarlık defne alanında 2026-2027'de yapılacak rehabilitasyon öncesi üretim tatbikatı gerçekleştirildi. Çalışmalarla alanların verimliliği artırılıp yöre halkına sürdürülebilir ekonomik katkı sağlanması hedefleniyor.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, defne alanlarının verimliliğini artırmak ve yöre halkına ekonomik katkı sağlamak amacıyla çalışma başlatıldı.

Andırın Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Ecorest Projesi kapsamında, Gökçeli Mahallesi'nde 2026-2027 yıllarında 450 hektarlık alanda uygulanacak defne rehabilitasyon çalışmaları öncesinde üretim tatbikatı gerçekleştirildi. Çalışmalarla doğal defne alanlarının verimliliğinin artırılması ve yöre halkına sürdürülebilir ekonomik katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Demir kapıyı kapatmak isterken canından oluyordu! Bekçinin beli ve kalçası kırıldı

Bir anda rayından çıktı, bekçi altında kaldı! O anlar kamerada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vadi İstanbul otoparkında selin ardından bu görüntüler kaldı! Milyonluk çamura bulandı

Vadi İstanbul otoparkında selin ardından geriye bu görüntüler kaldı
Seçim yenilgisini kabul eden Vucic'ten uyarı: 6 ay sonra kimse mutlu olmayacak

İktidarı sandıkta yıkıldı! Zaferi kutlayanları bakın nasıl uyardı
Zam furyasından o da nasibini aldı! Bu yılki fiyatı cep yakıyor

Zam furyasından o da nasibini aldı! Bu yılki fiyatı cep yakıyor
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia! Genç kızı ormana sürükledi

Üniversiteyi ayağa kaldıran skandal! Genç kızı ormana sürükleyip...
Akondroplazi hastası Ezgi ile Mert, 3 yıllık aşklarını düğünle taçlandırdı

Gönülleri ısıtan düğün! Akondroplazi genç çifte engel olmadı
Arda Güler'den Mourinho'ya olay müdahale! Yere düşüyordu

Arda'dan Mourinho'ya olay hareket! Yere düşüyordu
Trump'tan Nicki Minaj'a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor

Seçim mitinginde olay sözler: O kalçayı...