Kahramanmaraş Andırın'da 450 hektar defne alanı için rehabilitasyon başlatıldı

Kahramanmaraş Andırın'da 450 hektar defne alanı için rehabilitasyon başlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş Andırın'da Ecorest Projesi kapsamında 450 hektarlık defne alanında 2026-2027'de yapılacak rehabilitasyon öncesi üretim tatbikatı gerçekleştirildi. Çalışmalarla alanların verimliliği artırılıp yöre halkına sürdürülebilir ekonomik katkı sağlanması hedefleniyor.
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, defne alanlarının verimliliğini artırmak ve yöre halkına ekonomik katkı sağlamak amacıyla çalışma başlatıldı.
Andırın Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Ecorest Projesi kapsamında, Gökçeli Mahallesi'nde 2026-2027 yıllarında 450 hektarlık alanda uygulanacak defne rehabilitasyon çalışmaları öncesinde üretim tatbikatı gerçekleştirildi. Çalışmalarla doğal defne alanlarının verimliliğinin artırılması ve yöre halkına sürdürülebilir ekonomik katkı sağlanması hedefleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı