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Fenerbahçe, Asensio'nun sol dizinden İspanya'da başarılı ameliyat olduğunu açıkladı

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Fenerbahçe, Marco Asensio'nun sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya'da, kulüp doktorunun gözetiminde başarılı bir artroskopik operasyon geçirdiğini açıkladı. Futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi öngörülüyor.

Fenerbahçe : " Marco Asensio, sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya'da, kulüp doktorumuzun gözetiminde başarılı bir artroskopik operasyon geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi öngörülmektedir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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