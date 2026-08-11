Yaralı yaban keçisi doğaya salındı

Bayburt'ta yaralı halde bulunan yaban keçisi, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan ve sağlık kontrolleri yapılan yaban keçisinin tedavisi başarıyla tamamlandı. DKMP ekiplerince yaban keçisi yeniden doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında yaban hayatının korunması, tedavi edilen yaban hayvanlarının yeniden doğaya kazandırılması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin aralıksız devam bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı