Haberler

Yaralı yaban keçisi doğaya salındı

Yaralı yaban keçisi doğaya salındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt’ta yaralı halde bulunan yaban keçisi, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Bayburt'ta yaralı halde bulunan yaban keçisi, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan ve sağlık kontrolleri yapılan yaban keçisinin tedavisi başarıyla tamamlandı. DKMP ekiplerince yaban keçisi yeniden doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında yaban hayatının korunması, tedavi edilen yaban hayvanlarının yeniden doğaya kazandırılması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin aralıksız devam bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı

Devrik lider Esad için idam kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda

Alarmları kurun! Bu akşam ortalık yanacak
Çocuk deyip geçmeyin: Koca uçağı yolundan çevirdi

Çocuk deyip geçmeyin: Koca uçağı yolundan çevirdi
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

Libya'da ortalık karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve istifa aynı anda geldi

Bir gecede ülke karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve şok istifa
Terörsüz Türkiye yasası kabul edildi, kritik süreç başladı! Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu

Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu! İşte atılacak 5 adım
Mourinho'nun Real Madrid antrenmanını görenler 'Yazıklar olsun' diyor

Görüntüyü izleyenler "Yazıklar olsun" diyor
Fenerbahçe ile anılan futbolcunun o görüntüleri yeniden gündemde

İşte Fener'in yeni yıldızı