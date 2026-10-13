Fenerbahçe'ye kötü haber! Aston Villa öncesi sakatlık çıktı

Fenerbahçe'ye kötü haber! Aston Villa öncesi sakatlık çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesinde Romelu Lukaku'dan kötü haber geldi. Rizespor karşılaşmasında aldığı darbe nedeniyle rehabilitasyon sürecinde olan Belçikalı golcü, takımın son antrenmanında sahaya çıkmadı.
Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Aston Villa karşılaşması öncesinde Romelu Lukaku'nun sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
LUKAKU SON ANTRENMANA KATILMADI
A Spor'un haberine göre sarı-lacivertlilerin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, Çaykur Rizespor karşılaşmasında aldığı darbe nedeniyle rehabilitasyon sürecine girdi.
Tecrübeli futbolcu, Aston Villa maçı öncesindeki son antrenmanda takımla birlikte çalışmak yerine salonda bireysel çalışmalarını sürdürdü.
ASTON VILLA MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Lukaku'nun son antrenmanda takımla çalışmaması, kritik karşılaşma öncesinde forma giyip giyemeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Belçikalı yıldızın Aston Villa karşısında oynayıp oynamayacağına ilişkin henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı.