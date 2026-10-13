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Fenerbahçe'ye kötü haber! Aston Villa öncesi sakatlık çıktı

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Fenerbahçe'ye kötü haber! Aston Villa öncesi sakatlık çıktı Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'ye kötü haber! Aston Villa öncesi sakatlık çıktı
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Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesinde Romelu Lukaku'dan kötü haber geldi. Rizespor karşılaşmasında aldığı darbe nedeniyle rehabilitasyon sürecinde olan Belçikalı golcü, takımın son antrenmanında sahaya çıkmadı.

Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Aston Villa karşılaşması öncesinde Romelu Lukaku'nun sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

LUKAKU SON ANTRENMANA KATILMADI

A Spor'un haberine göre sarı-lacivertlilerin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, Çaykur Rizespor karşılaşmasında aldığı darbe nedeniyle rehabilitasyon sürecine girdi.

Tecrübeli futbolcu, Aston Villa maçı öncesindeki son antrenmanda takımla birlikte çalışmak yerine salonda bireysel çalışmalarını sürdürdü.

ASTON VILLA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Lukaku'nun son antrenmanda takımla çalışmaması, kritik karşılaşma öncesinde forma giyip giyemeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Belçikalı yıldızın Aston Villa karşısında oynayıp oynamayacağına ilişkin henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMehmet Gelmez:

mühim değil Kırkpınar a daha çok var iyileşir ozamana kadar

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Haber YorumlarıMurat Türk:

Neydiki ne oldu yokluğu varlığından daha iyi hissedilmeyecek bile kerem de dahil!!!!!

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Haber YorumlarıTandogan Dogan:

olacagi buydu.yasli oyuncu devamli risk altindadir

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Haber YorumlarıTahsin Derin:

çok önemlimiydi zaten yedek oyuncu

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Haber YorumlarıBulent Cebeci:

Fener yine kazığın katmerlisini yedi !

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