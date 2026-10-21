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Fenerbahçe'de deprem! Asensio 3 ay, Ake 3 hafta yok

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Fenerbahçe'de deprem! Asensio 3 ay, Ake 3 hafta yok Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de deprem! Asensio 3 ay, Ake 3 hafta yok
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Fenerbahçe, Marco Asensio’nun sol dizindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle ameliyat edildiğini, Nathan Ake’nin ise sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Asensio’nun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay, Ake’nin ise 3 hafta sürmesi bekleniyor.

Fenerbahçe, Marco Asensio ve Nathan Ake’nin sağlık durumlarına ilişkin bilgilendirme yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, iki futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon süreçleri için öngörülen süreleri duyurdu.

ASENSIO İSPANYA’DA AMELİYAT OLDU

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Marco Asensio, sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya’da artroskopik operasyon geçirdi. Kulüp doktorunun gözetiminde gerçekleştirilen operasyonun başarılı geçtiği belirtildi. İspanyol futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

AKE’DE ZORLANMA VE ÖDEM TESPİT EDİLDİ

Slavia Prag karşılaşmasında sakatlanan Nathan Ake’nin ise Ataşehir Medicana Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapıldı. Kulüp doktorunun muayenesi ve görüntüleme sonuçlarının ardından futbolcunun sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem belirlendi. Ake’nin tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 hafta sürmesinin beklendiği açıklandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarımustafa sagdic:

kadro planlamamiz.super. bile bile sakat asensioyu. tutup talisca gonderdik

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Haber YorumlarıY. Selim:

bu sene de şampiyonluk hayal:)

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Haber YorumlarıOsman Gültas:

Ake ve Assensio yuvaya dönene kadar Kartal yuvadan uçar.

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Haber Yorumlarısertipboy61:

umutlar yine seneye

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