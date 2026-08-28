Gazi Onur Şencan, eşinin desteğiyle yeniden hayata tutundu, bebek bekliyor

ANKARA'da yaşayan ve Türk Silahları Kuvvetleri ( Tsk ) bünyesinde uzman erbaş olarak görev yaparken paraşüt kazası nedeniyle gazi olup tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Onur Şencan (39), rehabilitasyon sürecinde tanıştığı Şerife Tümer Şencan'ın (36) desteğiyle yeniden ayağa kalktı. 4 ay önce evlenen Şencan çifti, şimdi bebek bekliyor.

Onur Şencan, Kayseri'de vatani görevini yaptıktan sonra askerde kalarak 22 Nisan 2010 tarihinde TSK bünyesinde uzman erbaş olarak göreve başladı. 2015 yılında paraşütçü olan Şencan, 22 Nisan 2022'de gerçekleştirdiği paraşütle atlayış sırasında kaza geçirip gazi oldu. Omurga kırığı nedeniyle ameliyat edilen ve beline 6 platin yerleştirilen Şencan, kaza sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Yaklaşık 1,5 yıl Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Şencan, rehabilitasyon sürecinde doğuştan ayrık omurga (Spina Bifida) hastası ve bedensel engelli Şerife Tümer ile tanıştı. Şerife'nin desteğiyle yeniden hayata bağlanan Şencan, hareket ettiremediği sağ bacağını da yeniden kullanmaya başladı. 22 Nisan'da TSK'da göreve başlayan ve yine yıllar sonra 22 Nisan'da geçirdiği paraşüt kazasının ardından gazi olan Şencan, kendisi için özel anlam taşıyan 22 Nisan 2026'da ise Şerife ile nikah masasına oturdu. Şencan çifti, şimdi bebeklerini bekliyor.

'HAVADA 3 PARAŞÜTÇÜ ÜST ÜSTE GELDİK'

Onur Şencan, 2015 yılında askeri paraşütçü olduğunu belirterek, "Askeri paraşütçü statüsüne aldıktan sonra her yıl Kayseri Hava İndirme Tugayı'nda paraşüt atlayışı yapıyordum. Yaklaşık 28 atlayış yaptım. 2022 yılının nisan ayında son atlayışımı yaptığımda uçaktan çıktım ve havada 3 paraşütçü üst üste geldik. En üstte ben vardım. Olması gerekenden çok daha hızlı düştüğümü fark ettim. Kontrol etmeye çalışsam da yere düştüğümde belimde bir sancı hissettim. ve belimin kırıldığını öğrendim. Atlayışı tamamlamama müteakip belimde kırık olunca ambulans ekipleri geldi. İlk müdahaleyi yaptılar. Daha sonra Kayseri Şehir Hastanesi'nde aynı gün ameliyata alındım. Belimde L2 kemiği denilen, omurgadaki bel kemiğinin kırıldığını öğrendik. Orayı açıp gerekli müdahaleyi yapıp 6 tane platin yerleştirdiler" ifadelerini kullandı.

'İLK GÜNE GÖRE ÇOK GÜÇLÜYÜM'

Kazanın ardından belden aşağısının tutmadığını söyleyen Şencan, "Ameliyattan çıktıktan sonra ertesi gün sol bacağımın tamamen çalıştığını, sağ bacağımın çalışmadığını gördüm. Yaklaşık bir hafta kadar Kayseri Şehir Hastanesi'nde kaldıktan sonra evim de Ankara'da olduğu için buraya sevk ettiler. Burada Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde fizik tedavi görmeye başladım. Yaklaşık 18 ay fizik tedavi gördüm. Bu süre içerisinde hep tekerlekli sandalyedeydim. ve aldığım fizik tedavilerle sağ ayağımı güçlendirip 'Nasıl ayağa kalkarım'ın derdindeydim. ve hep kendime; 'Sağ bacağımın çalışma olasılığı yüzde 1 ise o yüzde 1 ihtimalin yüzde 100'ünü de kullanacağım' dedim. Şu an ilk güne göre çok çok daha iyiyim ve çok çok daha güçlüyüm" diye konuştu.

'EŞİMİN SAYESİNDE TÜM ZORLUKLARI AŞTIM'

Bu süreçte eşi Şerife ile tanıştığını belirten Şencan, "O doğuştan engelli olduğu için onun için bu hayat yaşanılır bir hayattı. Benim için sonradan olduğu için çok daha zordu. Onlar bunun farkındaydı ve bana hep takımca destek oldular. Eşim bu süreçte hep yanımda oldu. 'İşte böyle de bir hayat var. Bak, biz de böyle yaşıyoruz. Bu çok zor bir hayat değil. Sen de bunun üstesinden geleceksin, güçlü bir adamsın' diye telkinlerde bulunarak beni çok daha hayata bağladı. ve onun sayesinde ben de tüm zorlukları aşarak, bunun üstesinden geldim. Şerife ile tanıştıktan sonra duygusal yakınlaşmamız başladı. ve onunla bir yola baş koymayı kafama koymuştum. ve daha sonrasında da bu yolda beraber ilerleme kararı aldık. Benim için önemli dönüm noktaları olan tarihler var. Mesela 2010 yılının Nisan ayının 22'sinde ben mesleğe girdim. 2022 yılının Nisan ayının 22'sinde yaralandım. ve bunların hepsini unutabilmek adına 2026'nın Nisan 22'sinde de eşimle nikah kıydım. Şu an birlikte bir bebek bekliyoruz. İnşallah sağlıkla kucağımıza da alırız" açıklamasında bulundu.

'ÜLKEMİ ULUSLARARASI ALANDA TEMSİL ETMEK İSTİYORUM'

Ayrıca TSK Engelliler Spor Kulübü'nde para atıcılık yaptığını söyleyen Şencan, "Ben askerlik hayatım boyunca ateşli silahlarla çok haşır neşir olduğum için bu sporun bana uygun olabileceğini değerlendirdim ve antrenörümle konuştum. Yaklaşık 8 ay önce spor hayatım başladı. Bu branşta bir yerlere gelmeyi çok istiyorum. En büyük hayalim milli takımda yer almak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmış bir asker olarak Türkiye'yi uluslararası alanlarda temsil etmek istiyorum" dedi.

'BİRBİRİMİZİ İYİ ANLADIĞIMIZI HİSSETTİK'

Eşi Şerife Tümer Şencan ise, "Onur'un fizik tedavi sürecinde yanındaydım. Bu süreçte birbirimizi çok iyi anladığımızı hissettik ve 'Artık neden evlenmeyelim?' dedik. Sonra evlenme kararı aldık. Şimdi de bebek bekliyoruz. Ben ona ne kadar destek çıktıysam o da hayatım konusunda, spor konusunda bana o kadar destek çıktı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı