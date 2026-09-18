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Antalya'da D.A.R.T Projesi'nde başarı gösteren kız çocukları ödüllendirildi

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Antalya'da Destek, Adaptasyon ve Rehabilitasyon (D.A.R.T) Projesi kapsamında dart sporunda başarı gösteren devlet koruması altındaki 7 kız çocuğuna ödül verildi.

Antalya'da Destek, Adaptasyon ve Rehabilitasyon (D.A.R.T) Projesi kapsamında dart sporunda başarı gösteren devlet koruması altındaki 7 kız çocuğuna ödül verildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Çocuk Evleri Sitesi'nde program düzenlendi.

Programa, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, başsavcı vekilleri, kurum müdürleri ve devlet korumasındaki çocuklar katıldı.

İl Müdürü Sökmen, programda yaptığı konuşmada, çocukların sosyokültürel faaliyetlerde başarı göstermelerini desteklemek amacıyla Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile protokol imzaladıklarını söyledi.

Protokol kapsamında kız çocuklarının kaldığı binanın bakım, boya ve tadilat çalışmalarının Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yapıldığını belirten Sökmen, kurumda görevli milli dart antrenörünün çocukları dart sporuyla tanıştırdığını ifade etti.

Çocukların aldıkları eğitimlerin ardından Türkiye genelindeki müsabakalarda başarı elde ettiğini aktaran Sökmen, şöyle konuştu:

"Dart sporuyla tanışan çocuklarımız, aldıkları eğitimlerin ardından Türkiye genelinde önemli başarılar elde etti. Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz hem kurumumuzun fiziki şartlarının iyileştirilmesine hem de çocuklarımızın sportif başarılarına önemli katkılar sağladı. Devlet korumasındaki çocuklarımızın güçlenmesine ve daha iyi şartlarda eğitim almalarına verdikleri destek için teşekkür ediyorum."

Başsavcı Kocaman da başarı gösteren 7 kız çocuğunu kutlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Çocukların sportif faaliyetlerde elde ettikleri başarılarla ön plana çıktığını belirten Kocaman, "Kızlarımızın elde ettiği başarılardan çok mutlu olduk. Biz onların bir ailesiyiz, onlar bizim çocuklarımız. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dart müsabakalarında dereceye giren 7 kız çocuğuna hediyeleri verildi.

Başsavcı Kocaman ve beraberindekiler, daha sonra çocukların taktiklerini dinleyerek dart oynadı.

Kaynak: AA
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