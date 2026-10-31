Eskişehir'de Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu yılın 4. toplantısını yaptı

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Eskişehir'de, bağımlılıkla mücadele çalışmalarının ve kurumlar arası koordinasyonun değerlendirildiği Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu 2026 Yılı 4. Toplantısı yapıldı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz başkanlığında Valilik Yunus Emre Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından bağımlılığın önlenmesi, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri, alınan güvenlik tedbirleri ve gençlere yönelik yürütülen koruyucu ve önleyici faaliyetlere ilişkin sunum yapıldı.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, yakın zamanda hizmete giren BAHAR Merkezi'nin kentin tedavi ve rehabilitasyon kapasitesine sağladığı katkıya dikkat çekildi.

Toplantıda, kent genelinde bağımlılıkla mücadelenin tüm paydaş kurumların güçlü işbirliği ve koordinasyonuyla kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: AA