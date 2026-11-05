Elazığ'da bakım merkezinde engelli bireyin ölümü soruşturması! Kötü muamele iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

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ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Baba Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde kalan engelli bireyin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

BAKIM MERKEZİNDE KÖTÜ MUAMELE VE HARÇLIK İDDİASI

Sivrice ilçesindeki Hazar Baba Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde kalan engelli birey H.K.'nın yaşamını yitirmesine ilişkin, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, engelli bireylere kötü muamele, hijyen koşullarının yetersizliği, personel ihmali ve hasta yakınlarından harçlık adı altında para alındığı iddiaları tespit edildi.

14 ŞÜPHELİYE OPERASYON, ADRESLERDE RUHSATSIZ SİLAH ÇIKTI

Soruşturma kapsamında belirlenen 14 şüpheli, dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı