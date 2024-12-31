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Yeni yıla saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe paylaşımlar

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Yeni yıla saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 2024'ün değerlendirmesinde bulundu. Ekonomiye dair dikkat çeken mesajlar veren Erdoğan, "Refah kaybını telafi edeceğiz, alım gücünü artıracak politikalara ağırlık vereceğiz" dedi.

2024 yılının son gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan peş peşe paylaşımlar geldi. '#2024teNeYaptık' hashtag'ini kullanan Erdoğan, "Gece gündüz aşkla çalıştık" diyerek 2024 yılındaki hizmetleri tek tek sıraladı.

"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN AŞKLA ÇALIŞTIK"

Erdoğan paylaşımında, "Aziz milletimize hizmet yolunda, 2024 yılında da durmadan, dinlenmeden, gece gündüz demeden aşkla çalıştık; ülkemize her alanda çok önemli eserler, hizmetler, projeler, yatırımlar kazandırdık. 2025 yılına girerken bu hizmetleri bir özetleyelim, hatırlayalım..." ifadelerini kullandı.

2024 YILINDA YAPILANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

- 2024-2028 yıllarını kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı hayata geçirdik.

Yeni yıla saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe paylaşımlar

Fahiş fiyat artışlarıyla mücadelede 613 binin üzerinde ürün denetledik, 785 firmaya 216 milyon liradan fazla para cezası verdik.

Yeni yıla saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe paylaşımlar

1.320 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamuya atamasını gerçekleştirdik.

Yeni yıla saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe paylaşımlar

Ülkemize yasa dışı girişleri engellemek için İran sınırımıza 552 kilometre hendek kazdık.

Yeni yıla saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe paylaşımlar

Mahkemelerimizin dijital altyapısını güçlendirdik, e-Duruşma sistemimizin kurulu olduğu mahkeme sayısını 5 bin 185'e yükselttik.

Yeni yıla saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe paylaşımlar


6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilimizde toplam 201 bin 688 konut ve iş yerinin yapımını tamamladık. Konutlarımızı hak sahibi ailelerimize peyderpey teslim ediyoruz.

Yeni yıla saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe paylaşımlar

Motorlu taşıtlar piyasasındaki suistimallerin önüne geçmek için pek çok tedbir aldık, 77 milyon liranın üzerinde para cezası uyguladık.

Yeni yıla saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe paylaşımlar

Müzekart GNS Dijital Kart Projemiz ile 14 bin 199 gencimiz, ülkemiz genelindeki 300'den fazla müze ve ören yerini ücretsiz gezdi.

Yeni yıla saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe paylaşımlar

İstihdamı 843 bin artırarak 33 milyona ulaştırdık.

Yeni yıla saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe paylaşımlar

E-Tebligat uygulamamız sayesinde 67 milyon tebligatı elektronik ortam üzerinden ulaştırdık, önemli bir tasarrufa imza attık.

Yeni yıla saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe paylaşımlar

2024-2029 yıllarını kapsayan Kamu Diplomasisi Strateji Belgemizi yayımladık.

Yeni yıla saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe paylaşımlar

Hastaneye gidecek durumda olmayan hastalarımıza evde sağlık hizmeti sunduk. Bu kapsamda 4 milyonun üzerinde ziyaret gerçekleştirdik.

Yeni yıla saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe paylaşımlar

Sağlıklı, güvenilir gıdaya erişimi kolaylaştırmak için 1,3 milyon denetim gerçekleştirdik, 1,4 milyar lira idari para cezası uyguladık. Artık taklit ve hileli gıda listelerini anlık olarak vatandaşlarımızla paylaşıyoruz.

Yeni yıla saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe paylaşımlar

Terörizmin finansmanına yönelik yaptığımız operasyonlarda 76 milyon 506 bin TL ele geçirdik.

Yeni yıla saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe paylaşımlar

Önleyici risk odaklı teftişler kapsamında 11 bin 500 iş yerini denetledik, 1,5 milyona yakın çalışana 900 milyon lira ödeme yapılmasını sağladık.

Yeni yıla saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe paylaşımlar

Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın devreye alınmasıyla birlikte doğal gazda evlere %65, KOBİ'lere %27 oranında sübvansiyon sağladık.

Yeni yıla saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe paylaşımlar

Dünya havacılık tarihinde bir ilki başardık. Bayraktar TB3 SİHA'mız, TCG Anadolu gemimizden iniş ve kalkış gerçekleştiren ilk insansız hava aracı oldu. Bu gurur hepimizin, tüm Türkiye'nin!

Yeni yıla saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe paylaşımlar

Yargı Reformu Strateji Belgemizin hazırlık sürecinde toplumun tüm kesimlerine kulak verdik, 55 binin üzerinde görüş ve öneriyi değerlendirdik.

Yeni yıla saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe paylaşımlar

Türkiye'de ve ülkemizi ilgilendiren uluslararası meselelerde yürütülen kara propagandalara, bilgi kirliliğine ve dezenformasyona karşı hakikat mücadelemize kararlı bir şekilde devam ettik.

Yeni yıla saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe paylaşımlar

Sağlık Market uygulaması ile 55 milyar liranın üzerinde tasarruf sağladık.

Yeni yıla saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe paylaşımlar

Ülkemizin her bir bölgesindeki DENEYAP teknoloji atölyelerimizden 15 bin gencimizi faydalandırdık.

Yeni yıla saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe paylaşımlar

FETÖ'ye karşı 4 bin 902, terör örgütü DEAŞ'a karşı 1.399 operasyon icra ettik.

Yeni yıla saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe paylaşımlar

Bölgemizin ihracatında çarpan etkisi yapacak, Adana'mız ve Mersin'imizle birlikte Akdeniz Bölgemizin tamamının kalkınmasına katkı sunacak Çukurova Uluslararası Havalimanımızın açılışını gerçekleştirdik.

Yeni yıla saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe paylaşımlar

Türkiye Aile Destek Programımız ile 46,5 milyar liralık bir kaynağı vatandaşlarımıza aktardık.

Yeni yıla saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe paylaşımlar

Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin 1'inci reaktör türbin tesisi montajını tamamladık. Türkiye'yi dünyanın nükleer güç sahibi ülkeleri arasına sokmakta kararlıyız.

Yeni yıla saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe paylaşımlar

888 bin üreticiye yaklaşık 360 milyar TL tutarında hazine faiz destekli kredi kullandırdık. Böylece tarımsal üreticilere yönelik 76 milyar TL faiz desteği sağlamış olduk.

Yeni yıla saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe paylaşımlar

97 ülkenin katılımı ile 142 askerî tatbikat gerçekleştirdik, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücünü tüm dünyaya gösterdik.

Yeni yıla saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe paylaşımlar

Kalkınma ajansları aracılığıyla 643 projeye 2,4 milyar lira destek verdik, bölge kalkınma idareleri aracılığıyla 384 projeye 1,8 milyar TL finansman sunduk.

Yeni yıla saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe paylaşımlar

Kamu Merkezî Akaryakıt Taşıt Otomasyon Sistemi'yle yaklaşık 1 milyar lira tasarruf sağladık.

Yeni yıla saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe paylaşımlar

Yerli ve millî haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın üretimini tamamladık. Dünyada haberleşme uydusu üretebilen 11 ülkeden biri olduk.

Yeni yıla saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe paylaşımlar

50 yapay zekâ, 60 havacılık ve uzay, 10 zekâ gücü atölyesi kurduk.

Yeni yıla saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe paylaşımlar

Kırsal kalkınmayı 6 milyar liralık hibeyle destekledik. 42 ilimizde bulunan kırsal kalkınma hibe programımız IPARD'ı 81 vilayetimize yaydık.

Yeni yıla saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe paylaşımlar

81 ilimizdeki 130 DENEYAP teknoloji atölyemizde 35 bin öğrencimizi ücretsiz olarak teknoloji eğitimleriyle buluşturduk.

Yeni yıla saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe paylaşımlar

Ayder'imizin eşsiz doğal güzelliklerini muhafaza etmek için devreye aldığımız Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi'ni tamamladık.

Yeni yıla saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe paylaşımlar

Milli otomobilimiz Togg'un üretiminde 47 bin adetin üstüne çıktık. Ülkemizin elektrikli araç pazarının lider markası olan Togg'umuzu inşallah dünyanın farklı yerlerindeki yollarda da göreceğiz.

Yeni yıla saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe paylaşımlar

Aile Sosyal Destek Programı ile 1,2 milyondan fazla hanemize ulaştık, ihtiyaçları yerinde gözlemledik, ailelerimizin sıkıntılarını çözüme kavuşturduk.

Yeni yıla saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe paylaşımlar

Yeni yıla saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe paylaşımlar
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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