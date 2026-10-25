Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda karşı şeride geçen TIR otomobile çarptı! Sürücü hayatını kaybetti, 2 yaralı

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkarak karşı şeride geçen TIR, otomobille çarpıştı. Kazada TIR sürücüsü yaşamını yitirirken 2 kişi yaralandı.

REFÜJÜ AŞIP KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Kaza, saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Dilovası mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden, plastik masa ve sandalye yüklü B.K. yönetimindeki TRK 826 plakalı TIR, bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüjü aşıp karşı şeride geçerek A.Ö. yönetimindeki 34 PLK 403 plakalı otomobile çarptı.

TIR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından TIR devrilirken olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada TIR sürücüsü B.K. yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü A.Ö. ile yolcu olarak bulunan S.A.Ö. ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı