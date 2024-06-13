İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile İspanya'nın başkenti Madrid'de ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantının ana gündem maddesi, Türkiye-İspanya ilişkiler, ve Gazze'de yaşanan İsrail zulmü oldu. Bir basın mensubunun ise Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş ile ilgili sorusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği yanıt dikkat çekti.

Madrid'deki Moncloa Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşme ve iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ortak basın toplantısı düzenledi.

"BİR BASIN MENSUBUNUN BU TERÖRİSTLERİ SAVUNMASI DÜŞÜNDÜRÜCÜ"

Bir İspanyol gazetecinin Kobani olaylarından hüküm giyen eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Gezi olaylarından hüküm giyen Osman Kavala'nın dava süreçlerine ilişkin sorusunu ise Erdoğan, "Türkiye bir hukuk devletidir. Kararları yargı verir. Bu isimlerle ilgili hukuk devletimiz kararlarını vermiştir. Bu isimlerden bir tanesi, 100 kişinin ölümüne neden olmuş, birçok kez terör estirmek suretiyle Güneydoğu'da ölümlere neden olmuştur. Bir basın mensubunun bu teröristleri savunması düşündürücüdür. Başını sallama. Bak ben sallamıyorum." ifadelerini kullandı.

"SİZ TABİ TÜRKİYE'DE YAŞAMIYORSUNUZ"

Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş konusunda hukukun emrettiklerini yerine getirdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruyu soran gazeteciye tepki göstererek, "Siz tabi Türkiye'de yaşamıyorsunuz herhalde. Bu bölgedeki huzurun temini için attığımız adımlardır. Bundan sonra da böyle devam edecektir." dedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Erdoğan, Sanchez ile Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirve Toplantısı dolayısıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sanchez'e misafirperverliği için teşekkür eden Erdoğan, 2021'de Ankara'da düzenlenen son zirve toplantısında iki ülke ilişkilerini "Kapsamlı Ortaklık" düzeyine yükselttiklerini hatırlattı.

"HEDEFİMİZ ÖNÜMÜZDEKİ 5 YIL İÇİNDE 25 MİLYAR AVROYA ULAŞMAK"

Bugünkü toplantılar ve imzalanan anlaşmalarla münasebetleri yeni alanlara teşmil etme yönünde önemli adımlar attıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "İkili ticaret hacminde 20 milyar dolar hedefini yakalamak üzereyiz. Bir sonraki hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içinde 25 milyar avroya ulaşmak. 740'tan fazla İspanyol şirketinin Türkiye'deki yatırımlarını, Türkiye'ye duyulan güvenin işareti olarak addediyoruz. Daha fazla İspanyol yatırımcıyı ülkemizde görmek istiyoruz. Gerek İş Forumu gerekse Dijital Teknoloji Forumu yeni işbirliği imkanlarının ele alınmasına vesile olmuştur. Hükümetler olarak toplantılarda yapılan çalışmaların somut işbirliklerine dönüşmesinin takipçisi olacağız. Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitemizin 3. toplantısını en kısa zamanda Türkiye'de düzenleyeceğiz."

Görüşmelerde, İspanya ile gelişmiş askeri işbirliğini ve savunma sanayi ilişkilerini detaylı şekilde gözden geçirdiklerini aktan Erdoğan "İspanya, 2015'ten bu yana ülkemizde konuşlu hava savunma sistemleriyle hem müttefik olarak Türkiye'nin hem de NATO'nun kolektif güvenliğine destek veriyor. İspanyol dostlarımıza bu nedenle şahsım ve milletim adına bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu katkının diğer bazı NATO müttefikleri tarafından da örnek alınmasını temenni etti.

"İSPANYA, TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNE DESTEK VERDİ"

Görüşmelerde Türkiye-AB ilişkilerini de ele aldıklarını dile getiren Erdoğan, İspanya'nın, Türkiye'nin AB'ye katkılarını en iyi idrak eden, üyelik sürecine başından beri en güçlü desteği veren dost ülkelerden olduğunu söyledi. İspanya'nın bu tutumunun gelecek dönemde güçlenerek sürmesini temenni ettiklerini belirten Erdoğan, "Sayın Hükümet Başkanı ile Avrupa genelinde artan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı tehdidini de görüştük. Avrupa Parlamentosu seçimleri sonucunda oluşan tablo maalesef endişelerimizi artırdı." diye konuştu.

Erdoğan, bu tür meydan okumalarla mücadelede Medeniyetler İttifakı'nın önemli bir platform olduğuna işaret ederek, toplantıda, ittifakın 20. kuruluş yıl dönümüne yaklaşırken, ileriye dönük olarak neler yapılabileceğini ele aldıklarını, ittifaka olan desteği teyit ettiklerini kaydetti. İstişarelerin odağında Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan gelişmelerin yer aldığını dile getiren Erdoğan, "İspanya'nın Filistin'i tanıma yönünde aldığı karar çok mühimdir. İspanya'nın bu tutumunun henüz Filistin'i tanımamış ülkelere de örnek teşkil etmesi samimi temennimizdir." dedi.

"UKRAYNA'NIN EGEMENLİĞİNE OLAN DESTEĞİMİZİ TEYİT ETTİK"

Dirayetli duruşundan dolayı Sanchez ile Gazze'ye desteklerini esirgemeyen İspanya halkına teşekkür eden Erdoğan, yaşanan mezalim karşısında küresel vicdanın harekete geçirilmesinde Sanchez'in büyük katkıları olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki ülke olarak İsrail-Filistin ihtilafının çözümü yolunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Kalıcı ateşkesin tesisi ve insani yardımların engelsiz akışının temini önceliğimizdir. Pazartesi günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınan kararın uygulanmasını da takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşının da gündemlerinde yer aldığını aktaran Erdoğan, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan güçlü desteğimizi teyit ettik. Ukrayna için adil, kapsamlı ve kalıcı bir barışın tesisinin müzakereler yoluyla mümkün olduğuna inandığımızı bir kez daha ifade ettim." dedi. Ev sahiplikleri dolayısıyla Sanchez başta olmak üzere tüm İspanyollara teşekkür eden Erdoğan, istişarelerin ve alınan kararlarını hayırlara vesile olmasını diledi.

Pedro Sanchez'in açıklamalarından satır başları:

Pedro Sanchez, AA muhabirinin, "İsrail'in 8 aydır Gazze'deki soykırımına Batı dünyası sessiz kalırken siz Filistin devletini tanıdınız. Özellikle Avrupalı mevkidaşlarınızdan tepki aldınız mı? Cumhurbaşkanı'mız (Recep Tayyip Erdoğan) her fırsatta dünyaya Filistin'in tanınması için çağrı yapıyor, bu ülkelerin sayısının artması için Türkiye ile iş birliği yapar mısınız?" sorusuna yanıt verdi.

Filistin'in tanınmasının bölgede kalıcı barışın sağlanması için tek çözüm yolu olduğunu ifade eden Sanchez, Norveç ve İrlanda ile Filistin devletini tanıma kararı aldıklarını, sonrasında Slovenya'nın kendilerine katıldığını hatırlatarak, "Diğer Avrupa ülkelerine de Filistin'i tanımaları çağrısında bulunuyoruz, tek çıkış yolu bu. Uluslararası camianın da bu konuda adım atması gerekiyor." dedi. Sanchez, Türkiye ile Gazze konusunda aynı fikirlere sahip olduklarını ve işbirliğine devam edeceklerini kaydederek, "(Gazze'de) Kan dökülmesini durdurmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Sayın Erdoğan da aynı şeyi yapıyor, aynı yönde hareket ediyoruz." diye konuştu.