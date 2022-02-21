Osman Kavala Haberleri - Osman Kavala Kimdir - Haberler

Osman Kavala Haberleri
Osman Kavala haber, Osman Kavala son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Mahkeme, Gezi ve Çarşı davalarını ayırdı! Osman Kavala'nın tutukluluk hali devam edecekGezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın dosyası üzerinden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan tutukluluk incelemesi sonuçlandırıldı. İncelemede Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Diğer yandan daha önce Çarşı davasıyla birleştiren dava da ayrıldı. Bir sonraki duruşma 21 Mart'ta yapılacak.
"5 lider de isterse cumhurbaşkanı adayı olurum" diyen Kılıçdaroğlu, ilk icraat olarak Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirecekCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak yaptığı 5 parti liderinin ismini anması durumunda cumhurbaşkanlığına aday olabileceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, seçilmesi halinde ilk icraat olarak da Merkez Bankası Başkanı ve Para Politikası Kurulu üyelerini değiştireceklerini söyledi.
Son dakika haberleri! Gezi ile Çarşı davası ayrıldıEdinilen son dakika haberine göre Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşmasında mahkeme heyeti, Çarşı davasının dosyasının ayrılmasına, Osman Kavala'nın tutukluluk halinin ise devamına karar verdi.
Osman Kavala kimdir? Osman Kavala nereli, kaç yaşında? Neden tutuklu? Osman Kavalı'nın hayatı ve biyografisiTürkiye'de casusluk ve darbeye teşebbüsten tutuklu olarak yargılanan Osman Kavala, Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor. Zaman zaman başka devletlerin de müdahil olduğu Osman Kavala vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Osman Kavala kimdir? Osman Kavala neden tutuklu? Osman Kavala nereli, kaç yaşında?
Bahçeli: 6+1 formatında buluştularMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 muhalefet partisi liderinin bir araya geldiği koplantıya ilişkin, "Zorlaya zorlaya 12 Şubat akşamı Ahlatlıbel'de 6 sandalyeli bir masanın çevresinde 6+1 formatında buluştular.
Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, altı muhalefet partisinin genel başkanlarının yaptığı toplantıyla ilgili, "Yuvarlak masa etrafında toplanmanın manası iyi anlaşılmıştır.
Haftanın tarihine bakışMilli Güvenlik Kurulunun (MGK) 19 Şubat 2001'deki toplantısında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Başbakan Bülent Ecevit'e Anayasa kitapçığı fırlatması ve tartışmanın Ecevit tarafından kamuoyuyla paylaşılmasının ardından Türkiye, tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden biriyle karşı karşıya kaldı.
Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi! Karar oy çokluğuyla alındı"15 Temmuz darbe girişimi" ve "Gezi Parkı Olayları"na ilişkin iddialar kapsamında tutuklu yargılanan Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına oy çokluğuyla karar verildi.
OSMAN KAVALA'NIN TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİBİRLEŞTİRİLEN Gezi Parkı ve Çarşı davalarının tek tutuklu sanığı Osman Kavala, yapılan aylık tutukluluk incelemesinde oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Osman Kavala tahliye oldu mu, serbest bırakıldı mı? Son dakika Osman Kavala kararı!Uzun süredir gündem olan ve adli süreci merak edilen Osman Kava davası hakkınsa yeni karar çıktı. Peki, Osman Kavala tahliye oldu mu, serbest bırakıldı mı? İşte, detaylar…
Bahçeli: ABD Ankara Büyükelçisi'nin İmamoğlu'na gitmesi zarfsız mesajdırBahçeli: ABD Ankara Büyükelçisi'nin İmamoğlu'na gitmesi zarfsız mesajdırBuğra OLAÇ- Burak TEKİN/ ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin ayağının tozuyla henüz çiçeği burnundayken, koşa koşa İmamoğlu'na gitmesi, zarfsız bir mesajdır.
"Be hey büyükelçi sen kendini ne sanıyorsun?"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin ayağının tozuyla, henüz çiçeği burnundayken, koşa koşa İmamoğlu'na gitmesi zarfsız bir mesajdır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Kızılcahamam toplantısının kapanışında konuştu: (2)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaretine ilişkin, "Ayağının tozuyla henüz çiçeği burnundayken, koşa koşa İmamoğlu'na gitmesi zarfsız bir mesajdır.
Davutoğlu'ndan Karamollaoğlu'na ziyaretGelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.
TBMM'de grup önerileri görüşüldüTBMM'de grup önerileri görüşüldüTBMM Genel Kurulu'nda grup başkanvekilleri, Samsun'daki Atatürk Onur Anıtı'na saldırı, terörle mücadele ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Osman Kavala kararıyla ilgili açıklamalar yaptı.
CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi AçıklamasıCHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Enflasyon bir kambur değil, kambur Erdoğan'ın bizatihi kendisidir.
Son Dakika | Avrupa Konseyi, Osman Kavala hakkındaki "ara karar"ın detaylarını açıkladıSon dakika gelişmesine göre Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Osman Kavala hakkındaki kararının Türkiye'de uygulanıp uygulanmadığının tespiti için dosyayı AİHM'e gönderdiğine ilişkin resmi açıklama bugün yapıldı.
Son dakika haberleri | AK Parti'li Yavuz'dan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne 'Kavala' tepkisiGelen son dakika haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Osman Kavala kararı ile ilgili "Siyasi mülahazalara dayalı böyle bir kararı reddediyoruz" dedi.
Kılıçdaroğlu: Bir araya gelip helalleşmemiz lazım (2)'GERÇEĞİ YANSITMIYOR'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen programın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz de tanımayızSon dakika haberi... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Osman Kavala'ya ilişkin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin kararı hakkında, "Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz de tanımayız. Bizim mahkemelerimizin de bu konuda vermiş olduğu bir karar var.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz de tanımayızCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Osman Kavala'ya ilişkin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin kararı hakkında, "Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz de tanımayız. Bizim mahkemelerimizin de bu konuda vermiş olduğu bir karar var.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (2)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un mart ayının ortalarında Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirterek, "Bu ziyaretle beraber ikili ilişkilerimizi, geleceğe yönelik çok daha fazla bir zemine olumlu istikamette oturtmanın gayreti içerisinde olacağız." dedi.
Son dakika haberi: AK Parti'li Hayati Yazıcı'dan Avrupa Konseyi'nin Kavala kararına tepki AçıklamasıSon dakika haber... AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala kararının hukuksal ölçütlerle bağdaşmadığını ve nesnel olmadığını bildirdi.
Erdoğan'dan Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala kararına tepki: Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayızCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Osman Kavala dosyasının AİHM'e havale edilmesi kararına tepki gösterdi. Oy çokluğuyla alınan karara sert çıkan Erdoğan, "Türkiye'nin başta ilk derece mahkemeleri olmak üzere, bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Bizim mahkemelerimizin vermiş olduğu karar var. Bu konuda AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş, bu bizi ilgilendirmiyor" dedi.
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna ziyareti öncesi net mesaj: Bölgede barış için üzerimize düşeni yapmaya hazırızSon dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada Rusya ile Ukrayna'yı itidalli davranmaya davet etti. Bölgede tansiyonun yükselmesine değinen Erdoğan, "Barış için üzerimize düşeni yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Kavala kararına tepki AçıklamasıSon dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, Osman Kavala davasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) havale etmesine ilişkin, "Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin ülkemizde devam eden yargı sürecine müdahale niteliğindeki kararı Konsey'in yargı bağımsızlığının...
Son Dakika | Adalet Bakanlığı: AK Bakanlar Komitesi yetkisini aşmıştırSon dakika haberleri: Adalet Bakanlığı: AK Bakanlar Komitesi yetkisini aşmıştırADALET Bakanlığı'ndan Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi'nin Osman Kavala kararına ilişkin, "AK Bakanlar Komitesi yargısal makamlar gibi hareket ederek yetkisini aşmıştır.
Dışişleri'nden Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne 'Kavala' tepkisi: Bağımsız yargıya müdahale edilmiştirDışişleri Bakanlığı, Türkiye'de yargılaması devam eden iş insanı Osman Kavala'nın davasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) havale edilmesine dair bir ara kararı kabul eden Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne karşı bir açıklama yayınladı. Açıklamada Türkiye'deki bağımsız yargıya müdahale edildiği belirtilerek, karar kınandı.
Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığından Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Kavala kararına tepki AçıklamasıSon dakika gündem haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Osman Kavala davasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) havale edilmesine dair bir ara kararı oy çokluğuyla kabul etmesiyle "Türkiye'de devam eden bağımsız yargı sürecine müdahale niteliği taşıyan yaklaşımını devam ettirdiğini ve...
Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek, büyükbaş hayvan benzetmesi yapmak ifade ve düşünce hürriyeti sayılamaz. Bu tip bir kötü söz terbiyesizliktir, edepsizliktir, nitekim suçtur.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu canlı yayında soruları yanıtladı AçıklamasıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Özel hayatı servis edemezsiniz.
Kılıçdaroğlu'na AK Parti'nin anketlerdeki oy oranı soruldu! Yanıtı öz eleştiri olduCHP lideri Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunurken seçim anketleriyle ilgili gelen soruya da yanıt verdi. AK Parti'nin anketlerde yüzde 30'un altına düşmemesini değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Düşecek, düşecek. Samimi söylemek gerekirse bizim de topluma güven vermemiz lazım. Biz 6 lider bir araya geldiğimizde, ortak bir fotoğraf verdiğimizde bu güven pekişecektir." diyerek öz eleştiride bulundu.
TBMM Genel Kurulu'nda, Osman Kavala, Boğaziçi Üniversitesi ve 20 Yanvar açıklamalarıTBMM Genel Kurulu'nda, Osman Kavala, Boğaziçi Üniversitesi ve 20 Yanvar açıklamalarıTBMM Genel Kurulu'nda, grup başkanvekilleri Osman Kavala'nın tutuklu yargılandığı dava, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü ve Sovyetler Birliği'nin Bakü'de gerçekleştirdiği 20 Yanvar (Ocak) Katliamı'nın yıl...
TBMM Genel KuruluAK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'ye "kayyum" nitelemesinde bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e, "'Kayyum' diye nitelendirdikleri rektör, bu ülkenin yasal süreçlerinin, hakların dışında bir mekanizmayla mı atanmıştır?
AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, DMD üyelerinin sorularını yanıtladıAvrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, AB'nin Türkiye'nin en büyük ticari ortağı olmayı sürdürdüğünü belirterek "AB-Türkiye ekonomik ilişkileri, ilişkilerimizin çok önemli bir köşe taşıdır.
Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne gönderdiSon dakika: Avrupa Konseyi, tutukluluğunun devamına karar verilen Osman Kavala için AİHM kararına uyulup uyulmadığını denetlemek amacıyla Türkiye'den bilgi talep etmişti. Bu gelişmenin ardından Türkiye, Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne gönderdi. Konsey bu yazıyı 2 Şubat'taki toplantıda ele alacak.
TBMM Genel KuruluAK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Bu ülkenin 50- 60 yıllık sorunlarını çözen, bu milletin çözüm kapasitesini temsil eden AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugünün sorunlarını da çözecek kudrettedir.
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hizmet etmek, kentin sorunlarını çözmek istediğini belirterek, "Ama bir kişi 'Ben imza atmam.' diyor.
Kılıçdaroğlu: Gittiğim yerde ne Erdoğan'ı ne partisini konuşacağım -CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Helalleşme yolculuğuna başladım ve sürdürüyorum.
CHP Grup ToplantısıCHP Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Güneş tarlalarını kursunlar, elektriği bedava vereceğiz.
Bahçeli: Tarikat ve cemaatler, var olmaya devam edecekBahçeli: Tarikat ve cemaatler, var olmaya devam edecekMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Elazığ'da Enes Kara'nın ölümüyle ilgili, "Yüreğimizin sızladığı bir intihar olayı üzerinden fırsatçılık yaparak inancımızı tahrip etmeye kadar dillerini uzatanlar samimiyet iflası yaşayan ilkesizlerdir.
Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Sezen Aksu'ya sert tepki: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etmeSon dakika! Sezen Aksu'nun şarkısında geçen "Selam söyleyin o cahil Adem ile Havva'ya" sözleri dini değerleri aşağıladığı iddiasıyla büyük tepki çekmişti. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Yazdığı ucube şarkının sözleri arasında Hz. Adem ve Havva'ya cahil diyen sorumsuz şarkıcının sefalet hali, cehalet çukuru açık seçik. O sanatçıya diyorum ki serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme." ifadelerini kullandı.
Gezi Parkı ile Çarşı davasında Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildiGezi Parkı ile Çarşı davasında Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi Yargıtay tarafından bozulan Çarşı davası ile İstinaf Mahkemesince bozulan Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında Osman Kavala'nın...
OSMAN KAVALA'NIN TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARIYARGITAY'ın bozduğu Çarşı davası ile İstinaf Mahkemesi'nce bozulan Gezi ana davasının birleştirildiği toplam 52 sanıklı davada, Osman Kavala'nın tutukluluk halinin oy çokluğuyla devamına karar verildi.
Osman Kavala'nın tahliye talebi reddedildiBeşiktaş taraftar grubu Çarşı üyeleri, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ile firariler eski CIA danışmanı Henri Jak Barkey ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 52 sanığın, "15 Temmuz darbe girişimi" ve "Gezi Parkı olayları"na ilişkin iddialar kapsamında yargılandığı...
Son Dakika: Gezi davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın tutukluluğu devam edecekSon dakika: Birleştirilen Gezi ve Çarşı davasının üçüncü duruşmasında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oy çokluğuyla Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AHİM'in Osman Kavala kararına uymadığı gerekçesiyle Türkiye hakkında ihlal süreci başlatıldığını duyurmuş ve Ankara'ya konuyla ilgili cevap için 19 Ocak 2022'ye kadar zaman tanımıştı.
Son dakika haberi | GEZİ PARKI DAVASI ÖNCESİ ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMASIEdinilen son dakika haberine göre BİRLEŞTİRİLEN Gezi Parkı ve Çarşı davaları öncesi İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapıldı.
Son dakika gündem: Birleştirilen Gezi ve Çarşı Davası'nda üçüncü duruşma başladıSon dakika haberi... YARGITAY'ın bozduğu Çarşı Davası ile İstinaf Mahkemesi'nce bozulan Gezi Ana Davası'nın birleştirilmesinin ardından Osman Kavala, Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora'nın da arasında bulunduğu toplam 52 sanıklı davanın üçüncü duruşması başladı.
Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılandığı Gezi davasının üçüncü duruşması başladıİstinaf Mahkemesi tarafından bozulan Gezi Parkı davası ile Yargıtay'ın bozduğu Çarşı davasının birleştirilmesinin ardından 52 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün başladı. Dava kapsamında yargılanan 1539 gündür tutuklu iş insanı Osman Kavala bugünkü davada savunma yapmayacak.
David Sassoli: 65 yaşında hayatını kaybeden AP Başkanı "tutkulu bir gazeteci ve Avrupa yanlısıydı"Bağışıklık sistemiyle ilgili bir rahatsızlık nedeniyle 65 yaşında hayatını kaybeden Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, ülkesi İtalya'da demokrasiye ve Avrupa Birliği'ne (AB) gönülden inanan bir gazeteci ve siyasetçi olarak anılıyor.
CHP'li Çeviköz, Kazakistan'daki olayları değerlendirdi AçıklamasıCHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Türkiye'deki bütün siyasi partilerin görüşünün, Kazakistan'ın bir an önce istikrara kavuşması yönünde olduğunu belirtti.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gazetecilerle bir araya geldi: (3)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı olarak bana sorulduğunda, 'evet cumhurbaşkanlığı önemli görevdir, eğer Milet İttifakı kabul ederse evet, aday olmaktan da onur duyarım'. Doğru. Yanlış bir şey söylemiyorum.
Kılıçdaroğlu: Erdoğan sokağa çıkmamızı istiyor; zorlayacak, baskı kuracak ama çıkmayacağızGazetecilerle buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, muhalefete yönelik "Sokaklara döküleceklermiş, ya siz 15 Temmuz'u görmediniz mi?" sözlerine, "Beyefendi bizim sokağa çıkmamızı istiyor anlaşılan. Çıkmayacağız.
Destici: HDP ile ilişki, PKK ile ilişki demektirBÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "HDP ile ilişki, PKK ile ilişki demektir.
Destici: HDP ile ilişki, PKK ile ilişki demektirDestici: HDP ile ilişki, PKK ile ilişki demektirBÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "HDP ile ilişki, PKK ile ilişki demektir.
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, canlı yayında gündemi değerlendirdi AçıklamasıAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki (İBB) teftişe ilişkin, burada Büyükşehir Belediye Başkanı ya da Büyükşehir Belediye Başkanlığına açılmış bir soruşturma söz konusu olmadığını belirterek, "Büyükşehir'de ya da şirketlerinde çalışan terör...
Emekli maaşı ne kadar olacak? Kemal Kılıçdaroğlu teklifi sunduHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı canlı yayında "Emeklilerimizle ilgili arkadaşlarımız zaten çalışıyor. Bununla ilgili yapılacak iyileştirmelerin, emeklilerimizi de mutlu edecek bir iyileştirme olacağına yönelik benim de kanaatim çok yüksek. İlgili bakanlık çalışmasının neticesinde, hangi noktaya geleceğimizi hep beraber görmüş olacağız." demişti. Peki, Emekli maaşı ne kadar olacak? Kemal Kılıçdaroğlu teklifi sundu
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ekonomi çıkışı: Dolardaki dalgalanmadan kimler yararlandı, belirlenmesi için önerge hazırladıkBugün medya temsilcileriyle bir araya gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemdeki ekonomik gelişmelere değindi. Kılıçdaroğlu, "Doların yükselmesi ve düşmesi sürecinde kimler yararlandı, kimler aldı sattı bunun belirlenmesi için Meclis Araştırma Önergesi hazırladık. Siyasi iktidar yaptığımız her şey şeffaf, kimse rant sağlamamıştır diyorsa bu önergenin kabul edilmesi lazım. İktidarın 'Kimseye avantaj sağlamadık' demesini bekliyoruz." dedi.
Osman Kavala'nın tahliye talebi reddedildiBeşiktaş taraftar grubu Çarşı üyeleri, firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ile Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 51 sanıkla birlikte, "15 Temmuz darbe girişimi" ve "Gezi Parkı olayları"na ilişkin iddialar kapsamında tutuklu yargılanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı...
Osman Kavala kimdir? Osman Kavala neden tutuklu?Türkiye'de casusluk ve darbeye teşebbüsten tutuklu olarak yargılanan Osman Kavala, Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor. Zaman zaman başka devletlerin de müdahil olduğu Osman Kavala vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Osman Kavala kimdir? Osman Kavala neden tutuklu?
Osman Kavala serbest bırakıldı mı, tahliye oldu mu? Osman Kavala davası ne oldu? Osman Kaval ceza aldı mı?Avrupa Konseyi'nin 'ihlal prosedürü' kararı sonrası Osman Kavala'nın tutukluluk hali İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ilk kez değerlendirildi. Mahkeme, Osman Kavala'nın dosyası üzerinden yapılan tutukluluk incelemesi sonucu iş insanı Kavala'nın tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi. Osman Kavala Serbest bırakıldı mı? Osman Kavala davası ne oldu gibi sorular yanıtını buldu.
Osman Kavala'nın tahliye talebi reddedildiBeşiktaş taraftar grubu Çarşı üyeleri, firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ile Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 51 sanıkla birlikte, "15 Temmuz darbe girişimi" ve "Gezi Parkı olayları"na ilişkin iddialar kapsamında tutuklu yargılanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı...
Son Dakika: Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildiSon dakika: Birleştirilen Çarşı ile Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın dosyası üzerinden yapılan tutukluluk incelemesi sonucu 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Kavala'nın tutukluluk halinin sürdürülmesine karar verildi.
Osman Kavala'nın tutukluluğuna devam kararıOsman Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı Birleştirilen Çarşı ile Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde, tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Türkiye'de 2021 böyle geçti: EkimTürkiye'de 2021'in Ekim ayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Roma'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'de ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi, Kovid-19'la mücadele kapsamında üçüncü dozun yerli aşı TURKOVAC ile uygulanması için gönüllü olmak isteyenlerin başvurularının...
Türkiye'de 2021 böyle geçti: ŞubatTürkiye'de, yeni yılın ikinci ayında, Milli Savunma Bakanlığınca Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesindeki terör örgütü PKK'ya ait hedeflere yönelik Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 48 teröristin etkisiz hale getirilmesi ve operasyon sırasında mağarada PKK tarafından katledilen 12'si Türk vatandaşı 13...
2021 yılının en çok konuşulan haber başlıkları belli olduTürkiye'de ve dünyada öne çıkan ve en çok konuşulan haber başlıkları belli oldu.
Dünyada 2021 böyle geçti: Ekim-Kasım-AralıkYeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının ortaya çıkması, Sudan'da ordunun yönetime müdahalesi ve Almanya'da 16 yıllık Angela Merkel döneminin sona ermesinin yanı sıra Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi, İngiltere ile Fransa arasında gerilimi arttıran düzensiz göçmenler...
Dünyada 2021 böyle geçti: Ocak-Şubat-MartYeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen tedbirlere karşı protestolar ile Kovid-19'un yeni varyantlarının saptanması, ABD'nin 46.
2021 YILIN OLAYLARIFATIMİYYE CAMİSİ'NE İKİ İNTİHAR BOMBACISININ DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA 47 KİŞİ ÖLDÜ, 200'DEN FAZLA KİŞİ YARALANDI Ambulansların patlamanın olduğu alana gelişi Yaralı ve ölülerin araçlarla patlama alanından çıkarılışı Camide yapılan temizlik çalışmaları İnsanların cami avlusunda bekleyişiBAYKAR...
MHP Bölge İstişare Toplantısı düzenlendiMHP Bölge İstişare Toplantısında konuşan Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Türkiye'nin ekonomik sıkıntılardan...- MHP Bölge İstişare Toplantısı düzenlendi MHP Bölge İstişare Toplantısında konuşan Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Türkiye'nin ekonomik sıkıntılardan ve dış, iç baskılardan da kurtulacağını söyledi MHP Bölge İstişare Toplantısında konuşan Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Türkiye'nin...
Osman Kavala davası ne zaman? Osman Kavala davasında ne karar alındı?Yargıtay'ın bozduğu 35 sanıklı Çarşı davası ile İstinaf Mahkemesi'nce bozulan Osman Kavala'nın arasında bulunduğu 17 sanıklı Gezi ana davasının birleştirilmesinin ardından ikinci duruşma görüldü ve vatandaşlar tarafından davada ne karar alındığı merak konusu oldu. Osman Kavala davası ne zaman? Osman Kavala davasında ne karar alındı?
TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyorTBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 9. maddesi kabul edildi.
Son dakika... Dışişleri ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri kabul edildiEdinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bir ülkenin iyi fırsatlar sunması demek, o ülkedeki ekonomik şartlar iyi demektir.
Çavuşoğlu: "Henri Barkey ile sürekli görüşen CHP ABD temsilcisi Yurter Özcan"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan'la da istişare ettik, yakında Ermenistan'la normalleşme adımları için karşılıklı özel temsilciler atayacağız ve her adımda Azerbaycan'la birlikte hareket edeceğiz.
Bütçe görüşmelerinde "FETÖ'cü" kavgası! Meclis başkan vekili oturuma ara vermek zorunda kaldıHDP Milletvekili Hişyar Özsoy, Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerine konuşurken AK Parti sıralarından itirazlar gelince o tarafa dönerek "Bir sus iki dakika be. Sus" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da tepki gösterince Özsoy, "Ya FETÖ'cüsün sen çık oradan, otur. Şu parmağını indir Cahit Özkan. Şu parmağını indir. Karşında çocuk yok. İçişleri Bakanı Soylu gibi parmak sallamayın" diye konuştu.
Son dakika politika: Dışişleri ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel KurulundaEdinilen son dakika gelişmesine göre TBMM Genel Kurulunda, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kurumların 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri devam ediyor.
Osman Kavala'nın tutukluluğuna yönelik itiraz üst mahkeme tarafından reddedildiGezi Parkı davasından dört yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Osman Kavala'nın tutukluluğuna yönelik itiraz, üst mahkeme olan 14. Ağır Ceza Heyeti tarafından reddedildi.
Son dakika haber... HDP'li Gergerlioğlu: "Osman Kavala, Selahattin Demirtaş zulmen tutuklular"Gelen son dakika haberine göre HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Sayın Osman Kavala, Sayın Selahattin Demirtaş zulmen tutuklular.