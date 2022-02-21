Osman Kavala Haberleri - Osman Kavala Kimdir - Haberler

Bütçe görüşmelerinde "FETÖ'cü" kavgası! Meclis başkan vekili oturuma ara vermek zorunda kaldı

HDP Milletvekili Hişyar Özsoy, Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerine konuşurken AK Parti sıralarından itirazlar gelince o tarafa dönerek "Bir sus iki dakika be. Sus" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da tepki gösterince Özsoy, "Ya FETÖ'cüsün sen çık oradan, otur. Şu parmağını indir Cahit Özkan. Şu parmağını indir. Karşında çocuk yok. İçişleri Bakanı Soylu gibi parmak sallamayın" diye konuştu.

Osman Kavala - 14.12.2021