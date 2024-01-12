5 askerimizin şehit olması sonrası siyasilerden art arda başsağlığı mesajı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 5 askerimizin şehit olması sonrası siyasiler peş peşe taziye mesajı yayımladı.

SİYASİLERDEN PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJI

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerimiz şehit oldu, 3'ü ağır 8 askerimiz yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan haberin ardından siyasiler peş peşe taziye mesajı yayımladı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ: ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabb'imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL: ŞEHİT OLAN 5 ASKERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET, MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Son dönemde gelen şehit haberleriyle millet olarak yüreğimiz yanmaya devam ediyor. Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan beş askerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum." dedi.

İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER: ŞEHİTLERİMİZİN RUHLARI ŞAD OLSUN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Pençe-Kilit Harekâtı operasyon bölgesinde teröre şehit verdiğimiz kahraman Mehmetçiklerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralanan Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun..." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Acımız çok büyük… Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce milletimize başsağlığı diliyoruz.

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ KÜRŞAD ZORLU

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Hain terör örgütü ve onun destekçilerine lanet olsun! Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.