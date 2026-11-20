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Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Nvidia'nın kurucu ortağı ve eski Ceo'su Jensen Huang hakkında ortaya atılan iddialar gündeme geldi. The New York Times'ın araştırmasına göre Huang, onlarca yıl boyunca çalışanlarını ağır hakaretler, aşağılamalar ve şiddet içerikli tehditlerle baskı altında tuttu. Bir çalışanına kafatasını koparıp beyninin üzerine işeyeceğini, bir başkasına ise kollarını koparıp kendisini döverek öldüreceğini söylediği öne sürüldü.

ÇALIŞANLARINA AKILALMAZ TEHDİTLERDE BULUNDU

The New York Times'ın Emily Steel, Kalley Huang, Ryan Mac ve Tripp Mickle imzalı araştırmasında, Huang'ın yönetim anlayışının uzun yıllar boyunca çalışanları aşağılama ve korkutma üzerine kurulu olduğu iddia edildi.

Gazeteye konuşan 12'den fazla mevcut ve eski Nvidia çalışanı, Huang'ın toplantılarda çalışanlarını diğer personelin önünde küçük düşürdüğünü, kişisel hakaretlerde bulunduğunu ve zaman zaman fiziksel şiddet içeren ifadeler kullandığını anlattı.

Haberde yer alan iddialara göre Huang, bir çalışanına kafatasının üst kısmını koparıp beyninin üzerine işeyeceğini, başka bir çalışanına ise iki kolunu da koparıp bu kollarla onu döverek öldüreceğini söyledi.

Huang'ın bir üst düzey yöneticiye yönelik olarak da annesinin kendisine hamileyken kürtaj yaptırması gerektiğini söylediği aktarıldı.

“SENİ İŞKENCEYLE BÜYÜK YAPMAYI TERCİH EDERİM”

Huang'ın sert yönetim tarzını savunurken kullandığı ifadeler de haberde yer aldı. Nvidia'nın eski patronunun, çalışanlarına yönelik yaklaşımını şu sözlerle açıkladığı belirtildi:

“Sana inanıyorum, bu yüzden seni işkenceyle bile olsa büyük yapmayı tercih ederim.”

Araştırmaya göre Huang, Nvidia'nın büyümesiyle birlikte çalışanların yüksek maaşlar ve hisse kazançları sayesinde zenginleştiğini, bu nedenle onları yalnızca parayla motive edemeyeceğini düşünüyordu. Çalışanlarından daha fazla verim alabilmek için aşağılamayı bir yöntem olarak kullandığı öne sürüldü.

ESKİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNDEN 1 MİLYON DOLARLIK UZLAŞMA

The New York Times'ın haberinde, Nvidia'nın eski insan kaynakları yöneticisi Michael Winston'ın 2005 yılında Huang'ın davranışlarına itiraz ettiği için işten çıkarıldığını ileri sürdüğü belirtildi.

Winston, Huang'ın davranışlarını kariyeri boyunca tanık olduğu en sözlü taciz içeren, tehditkâr ve gözdağı veren tutum olarak nitelendirdi. Şirketi dava etmekle tehdit eden eski yöneticiyle Nvidia arasında 1 milyon doların üzerinde gizli bir uzlaşma anlaşması yapıldığı da aktarıldı.

Winston'ın notlarında, Huang'ın çalışanları herkesin önünde küçük düşürmeyi bir tür “geçiş töreni” olarak gördüğünü söylediği iddiası da yer aldı.

HUANG'IN SÖZCÜSÜ İDDİALARI REDDETTİ

Huang'ın sözcüsü John Fisher ise eski insan kaynakları yöneticisinin iddialarını reddetti. Fisher, suçlamaların işten çıkarılmış bir çalışanın ortaya attığı ve artık özel olarak çürütülmesinin mümkün olmadığı iddialar olduğunu savundu.

Nvidia yönetimi ise The New York Times'ın sorularına ilişkin yorum yapmadı. Haberde ayrıca şirketin yönetim kurulunun Huang'ı Ceo'luk görevine geri getirmeyi düşünmediği ve konuya ilişkin inceleme başlattığı aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Nvidia'nın kurucu ortağı ve Ceo'su Jensen Huang, Kasım ayında ortaya çıkan yasak aşk iddialarının ardından görevinden ayrılmak zorunda kaldı. ABD istihbaratının Çin adına casusluk yaptığından şüphelendiği Çinli iş insanı Alice Huang ile ilişki yaşadığı öne sürülen Huang, 8 Kasım'da çalışanlarına gönderdiği mesajda eşine sadakatsizlik ettiğini kabul ederek ailesinden özür diledi. Ardından Nvidia yöneticisi Kimberly Powell ile de ilişki yaşadığı iddiası gündeme geldi. Şirket yönetimi bağımsız soruşturma başlatırken, yönetim kurulu 12 Kasım'da Huang'ın istifasını kabul etti. Mali İşler Direktörü Colette Kress ise geçici CEO olarak görevlendirildi