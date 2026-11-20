Gelin ve damadın hayatlarının en mutlu günlerinden biri, Endonezya'daki Tidung topluluğuna atfedilen gelenekte oldukça zorlu bir sınava dönüşüyor. Yeni evlenen çiftlerden üç gün boyunca tuvalete gitmemeleri isteniyor. Bu sıra dışı uygulamanın arkasında ise nesiller boyunca aktarılan inanışlar bulunuyor.

YENİ EVLENEN ÇİFTLERE 3 GÜN TUVALET YASAĞI

Dünyanın farklı bölgelerinde evlilik törenleri, birbirinden ilginç geleneklerle gerçekleştiriliyor. Ancak Endonezya'nın Kuzey Kalimantan bölgesinde yaşayan Tidung topluluğuna atfedilen uygulama, alışılmış düğün adetlerinden oldukça farklı. Geleneksel inanışa göre nikah töreninin ardından gelin ve damadın üç gün boyunca tuvalet ihtiyaçlarını gidermemesi gerekiyor. Üstelik yasak bununla da sınırlı kalmıyor. Yeni evlenen çiftlerin aynı süre boyunca banyo yapmasına ve evden dışarı çıkmasına da izin verilmiyor. Tidung topluluğu ağırlıklı olarak Kuzey Kalimantan'daki Tarakan Adası'nda yaşıyor. Topluluğun Malezya'nın Sabah eyaletinde de üyeleri bulunuyor.

BOŞANMAYI VE SADAKATSİZLİĞİ ÖNLEDİĞİNE İNANILIYOR

Gelin ve damada uygulanan üç günlük yasağın arkasında evlilik hayatına ilişkin çeşitli inanışlar bulunuyor. Geleneğe uyan çiftlerin kötü şanstan korunacağına, evliliklerinde sadakatsizlik ve boşanma yaşanmayacağına inanılıyor. Bu kurallara bağlı kalmanın çiftlere uzun ve mutlu bir evlilik getireceği düşünülüyor. İnanışa göre uygulama yalnızca evlilikte yaşanabilecek sorunları değil, gelecekte karşılaşılabilecek bazı talihsizlikleri de önlüyor. Özellikle çiftlerin çocuklarını küçük yaşta kaybetme gibi acı olaylardan korunacağına inanılması, geleneğin dikkat çeken yönlerinden birini oluşturuyor.

AİLE ÜYELERİ GELİN VE DAMADI KONTROL EDİYOR

Üç günlük yasak boyunca yeni evlenen çiftlerin yalnız bırakılmadığı da aktarılıyor. Aile üyeleri veya geleneksel törenlerden sorumlu kişiler, gelin ve damadın kurallara uyup uymadığını takip ediyor. Çiftlerin gizlice tuvalete gitmesini engellemek amacıyla kontrol altında tutulduğu belirtiliyor. Böylece geleneğin eksiksiz yerine getirilmesi amaçlanıyor. Evliliğin ilk günlerini kapsayan bu uygulama, çiftlerin günlük yaşamlarındaki en temel ihtiyaçları bile sınırlandırıyor.

TUVALETE GİTMEMEK İÇİN AZ YİYİP İÇİYORLAR

Geleneğin en şaşırtıcı ayrıntılarından biri de çiftlerin üç günlük süre boyunca beslenme alışkanlıklarını değiştirmesi. Aktarılan bilgilere göre gelin ve damat, tuvalet ihtiyaçlarını azaltabilmek için normalden daha az yemek yiyor ve daha az sıvı tüketiyor. Böylece üç günlük yasağı tamamlamaya çalışıyor. Ancak uzun süre tuvalet ihtiyacını ertelemek ve yeterli sıvı tüketmemek sağlık açısından ciddi riskler oluşturabiliyor. Bu nedenle söz konusu uygulama tıbbi açıdan güvenli bir yöntem olarak değerlendirilmiyor.

NESİLLER BOYUNCA AKTARILAN SIRA DIŞI GELENEK

Tidung topluluğuna atfedilen bu evlilik geleneği, farklı kültürlerde evliliğe yüklenen anlamların ne kadar değişebildiğini gösteriyor. Gelin ve damadın gelecekte yaşayabilecekleri olumsuzluklardan korunması amacıyla ortaya çıktığı anlatılan uygulama, üç günlük tuvalet yasağıyla dünyanın en sıra dışı evlilik adetlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi