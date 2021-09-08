PATENT HABERLERİ

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Patent Haberleri

Patent haber, Patent son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Patent: İznik değerlerine sahip çıkıyorPatent - Bugün

İznik değerlerine sahip çıkıyor

Patent: Patentli güvercinler Aydın'dan Denizli'ye uçtuPatent - Bugün

Patentli güvercinler Aydın'dan Denizli'ye uçtu

Patent: YALOVANIN YERLİLERİ ARONYA VE KİVİ TESCİLLENDİPatent - Dün

YALOVANIN YERLİLERİ ARONYA VE KİVİ TESCİLLENDİ

Patent: Karşıyaka'ya Menemenspor'dan golcüPatent - Dün

Karşıyaka'ya Menemenspor'dan golcü

Patent: 'Kemah Doğal Kaynak Tuzu' Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldıPatent - Dün

"Kemah Doğal Kaynak Tuzu" Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı

Patent: Selçuk Bayraktar kimdir? Selçuk Bayraktar kaç yaşında, nereli? Selçuk Bayraktar biyografisi!Patent - Dün

Selçuk Bayraktar kimdir? Selçuk Bayraktar kaç yaşında, nereli? Selçuk Bayraktar biyografisi!

Patent - 07.09.2021
Erzincan'da doğal yöntemlerle çıkarılan Kemah tuzu tescillendi
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kemah ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Kemah doğal kaynak tuzuna coğrafi işaret almak için Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) başvuru yaptı.
Patent: Kayseri Şeker'in Tarım Günleri başladıPatent - 07.09.2021

Kayseri Şeker'in Tarım Günleri başladı

Patent: Geri dönüşüm malzemelerinden çanta üretimiPatent - 07.09.2021

Geri dönüşüm malzemelerinden çanta üretimi

Patent: 'Dünyada ve Türkiye'de Tıp Eğitimi'Patent - 07.09.2021

"Dünyada ve Türkiye'de Tıp Eğitimi"

"Kemah Doğal Kaynak Tuzu" Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı
Patent: 600 Makam Barındıran Türk Müziği İlkel DeğildirPatent - 07.09.2021

600 Makam Barındıran Türk Müziği İlkel Değildir

Patent - 07.09.2021
Menemen Kurtuluşunu Böyle Kutlayacak
SEMİH SAYGINER SÜRPRİZİ Festival kapsamında bilardo gösterisi de düzenleyeceklerini belirten Başkan Vekili Pehlivan, "Bu etkinliğimize de dünya şampiyonu patentli milli takım oyuncularımız Semih Saygıner, Tayfun Taşdemir, Murat Naci Çoklu ve ünlü oyuncu Dağhan Külegeç gibi isimler bizimle birlikte olacak.
Patent: Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan: 'Yüz Yüze Eğitimi Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Açtı.'Patent - 07.09.2021

Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan: "Yüz Yüze Eğitimi Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Açtı."

Patent: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız'Patent - 06.09.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız"

Patent: Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız'Patent - 06.09.2021

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız"

Patent - 06.09.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuştu: (3)
"Bu yıl hedefi 250 ürün tescili olarak belirledik" Meslek liselerinin artık patent alacak düzeyde yeniliklere imza attığına vurgu yapan Erdoğan, şunları kaydetti: "Meslek liselerimiz 2020 yılında 12 patent, 8 faydalı model ve 109 tasarım ve 59 marka tescili olmak üzere toplam 188 ürünün tescilini almıştır.
Patent: Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız'Patent - 06.09.2021

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız"

Patent: Yeni Megane E-Tech Electric, Münih Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktıPatent - 06.09.2021

Yeni Megane E-Tech Electric, Münih Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktı

Patent: Malatya Banazı karası üzümünün değeri coğrafi işaret tesciliyle artacakPatent - 06.09.2021

Malatya Banazı karası üzümünün değeri coğrafi işaret tesciliyle artacak

Patent: ERKADIN'dan DSİ'ye ve toptancı esnafına açık mektupPatent - 05.09.2021

ERKADIN'dan DSİ'ye ve toptancı esnafına açık mektup

Patent: Tava ciğerinin garnitürü Karaağaç acı biberinin kurutma süreci başladıPatent - 05.09.2021

Tava ciğerinin garnitürü Karaağaç acı biberinin kurutma süreci başladı

Patent: Afganistan krizi: Biden'ın çekilme kararıyla ABD-Avrupa ilişkileri nasıl bozuldu?Patent - 05.09.2021

Afganistan krizi: Biden'ın çekilme kararıyla ABD-Avrupa ilişkileri nasıl bozuldu?

Patent: Tava ciğerin yol arkadaşı acı biberde dizme ve kurutma mesaisi başladıPatent - 04.09.2021

Tava ciğerin yol arkadaşı acı biberde dizme ve kurutma mesaisi başladı

Patent: Yalova kivisi coğrafi işaretle tescillendiPatent - 04.09.2021

Yalova kivisi coğrafi işaretle tescillendi

Patent: Bölgenin ilk çocuk eğlence merkezi konser eşliğinde açıldıPatent - 04.09.2021

Bölgenin ilk çocuk eğlence merkezi konser eşliğinde açıldı

Patent - 04.09.2021
Karşıyaka yenileriyle sahada
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 5 yıldır devam eden transfer yasağını sezon öncesi son anda geçici olarak kaldıran Karşıyaka, şampiyonluk hedeflediği sezonda yarın ilk kez sahne alacak. Yeşil-kırmızılı ekip, son 3 sezondur aynı grupta yer alarak bileğini hiç bükemediği Esenler Erokspor'a ligin ilk maçında konuk olacak. Esenler Erokspor Stadı'nda saat 16.30'da start alacak mücadeleyi Murat Kasap yönetecek. Transfer yasağı nedeniyle yıllardır altyapı patentli kadroyla mücadele eden Karşıyaka, sezon öncesi 14 futbolcuyla yollarını ayırarak 8 takviye yaptı.
Patent - 04.09.2021
Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesiyle Verimlilik Toplantısı Gerçekleştirildi
Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız özverili çalışmalarından dolayı Fakülte öğretim elemanlarına teşekkür etti. Prof. Dr. Musa Yıldız, proje, patent ve üniversite-sanayi iş birliği vb.
Patent: 4 Eylül'de ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 4 Eylül'de yaşananlar!Patent - 04.09.2021

4 Eylül'de ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 4 Eylül'de yaşananlar!

Patent: 'Ahiliği Anlat Sinema Atölyesi'nin kapanış programı ve 'Ahiler Vefayı Kuşanmak' kısa filminin galası yapıldıPatent - 03.09.2021

"Ahiliği Anlat Sinema Atölyesi"nin kapanış programı ve "Ahiler Vefayı Kuşanmak" kısa filminin galası yapıldı

Patent: Son Dakika | Ağrı 4. geleneksel bal festivali başladıPatent - 03.09.2021

Son Dakika | Ağrı 4. geleneksel bal festivali başladı

Patent: Devlet desteğiyle yüksek rakımda üretilen geven balının tanıtıldığı 'Ağrı 4. Bal Festivali' başladıPatent - 03.09.2021

Devlet desteğiyle yüksek rakımda üretilen geven balının tanıtıldığı "Ağrı 4. Bal Festivali" başladı

Patent: Dacia 7 koltuklu Jogger'i tanıttıPatent - 03.09.2021

Dacia 7 koltuklu Jogger'i tanıttı

Patent: Çeşme kavunu, coğrafi işaret tescili aldıPatent - 03.09.2021

Çeşme kavunu, coğrafi işaret tescili aldı

Patent: Bu domateslerin tanesi ortalama 1 kilogramPatent - 03.09.2021

Bu domateslerin tanesi ortalama 1 kilogram

Patent: 'Bursa üzüm şırası' coğrafi işaret olarak tescillendiPatent - 03.09.2021

"Bursa üzüm şırası" coğrafi işaret olarak tescillendi

Patent: Ata tohumundan üretilen domateslerin her biri 1 kilo geliyorPatent - 03.09.2021

Ata tohumundan üretilen domateslerin her biri 1 kilo geliyor

Patent: RTEÜ'de beyaz çay içerikli yanık kremi ve sargı bezi üretildiPatent - 03.09.2021

RTEÜ'de beyaz çay içerikli yanık kremi ve sargı bezi üretildi

Patent: Çeşme kavunu tescillendiPatent - 03.09.2021

Çeşme kavunu tescillendi

Patent: 'Tarih, Kültür, Sanat, Turizm, Tanıtım, Markalaşma' işbirliği protokolü imzalandıPatent - 03.09.2021

'Tarih, Kültür, Sanat, Turizm, Tanıtım, Markalaşma' işbirliği protokolü imzalandı

Patent: Bursa'da fikrî ve sınaî haklarda uzman mahkemeye ihtiyaç varPatent - 02.09.2021

Bursa'da fikrî ve sınaî haklarda uzman mahkemeye ihtiyaç var

Patent: Ulaş'ın etli pidesi büyük şehirlerde de damakları tatlandırıyorPatent - 02.09.2021

Ulaş'ın etli pidesi büyük şehirlerde de damakları tatlandırıyor

Patent: Tadı, dayanıklılığı, aromasıyla meşhur Çeşme kavunu tescillendiPatent - 02.09.2021

Tadı, dayanıklılığı, aromasıyla meşhur Çeşme kavunu tescillendi

Patent - 02.09.2021
KOSKİ Coğrafi Bilgi Sistemi tescillendi
Türkiye'nin yerli ve milli coğrafi bilgi sistemlerinden KOSKİ Coğrafi Bilgi Sistemi (KOSKİCBS), Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından tescillendi.
Patent - 02.09.2021
Bornava Bld Karşıyaka'da kadro şekilleniyor
Doğan Deniz'in antrenörlüğünü yapacağı takımın kadrosunda Karşıyaka patentli oyuncular, Ali Efe Barış, Berke Akgündüz, İnanç Mert Hotamış, Arca Tülüoğlu, Çağatay Özkan, Ege Yaşar bulunacak.
Patent: Son dakika haber... Emekli kadın polis hobi olarak başladığı tavşan üretiminde devlet desteğiyle büyüdüPatent - 02.09.2021

Son dakika haber... Emekli kadın polis hobi olarak başladığı tavşan üretiminde devlet desteğiyle büyüdü

Patent: Emekli kadın polis hobi olarak başladığı tavşan üretiminde devlet desteğiyle büyüdüPatent - 02.09.2021

Emekli kadın polis hobi olarak başladığı tavşan üretiminde devlet desteğiyle büyüdü

Patent - 01.09.2021
Türkiye'nin İlk Yerli Video Laringoskopi Cihazı Piyasaya Sunuldu
Prof. Dr. Çınar, "Scoper'ın marka ve patent başvurularını yaptık, yetişkinler için tek tip blade ile satış sürecini başlattık.
Patent: Bodrum Karyaspor'dan yeni başlangıçPatent - 01.09.2021

Bodrum Karyaspor'dan yeni başlangıç

Patent: Erzurumlu motor ustası ürettiği iki araç için patent başvurusunda bulunacakPatent - 31.08.2021

Erzurumlu motor ustası ürettiği iki araç için patent başvurusunda bulunacak

Patent: Elizabeth Holmes: Silikon Vadisi'nde birçok yatırımcıyı dolandıran sahte milyarderPatent - 31.08.2021

Elizabeth Holmes: Silikon Vadisi'nde birçok yatırımcıyı dolandıran sahte milyarder

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Patent Haberleri | Patent Haber - Haberler - Patent haberleri, son dakika patent haber ve gelişmeleri burada. İznik değerlerine sahip çıkıyor.
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