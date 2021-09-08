PATENT HABERLERİ

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Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan: "Yüz Yüze Eğitimi Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Açtı."
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız"
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız"
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4 Eylül'de ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 4 Eylül'de yaşananlar!
"Ahiliği Anlat Sinema Atölyesi"nin kapanış programı ve "Ahiler Vefayı Kuşanmak" kısa filminin galası yapıldı
Devlet desteğiyle yüksek rakımda üretilen geven balının tanıtıldığı "Ağrı 4. Bal Festivali" başladı
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Son dakika haber... Emekli kadın polis hobi olarak başladığı tavşan üretiminde devlet desteğiyle büyüdü
Emekli kadın polis hobi olarak başladığı tavşan üretiminde devlet desteğiyle büyüdü