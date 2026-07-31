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Boyabat Ezmesi "Mahreç İşareti" ile tescillendi

Boyabat Ezmesi 'Mahreç İşareti' ile tescillendi
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Boyabat'ın asırlık lezzeti "Boyabat Ezmesi", "Mahreç İşareti" ile tescillendiBoyabat'ın önemli yöresel değerlerinden "Boyabat Ezmesi", Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almaya hak kazanarak "Mahreç İşareti" ile tescillendi.

Boyabat'ın asırlık lezzeti "Boyabat Ezmesi", "Mahreç İşareti" ile tescillendi

Boyabat'ın önemli yöresel değerlerinden "Boyabat Ezmesi", Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almaya hak kazanarak "Mahreç İşareti" ile tescillendi.

Sinop Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

"Bu önemli tescilin; Boyabat'ımızın kültürel mirasının korunmasına, yöresel ürünlerimizin tanıtımına ve ekonomik değerinin artırılmasına önemli katkılar sunmasını temenni ediyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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