2 bin 800 yıllık coğrafi işaretli Erciş üzümünde bağ bozumu başladı

Yöreye has özellikler taşıması nedeniyle Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen ve geçmişi Urartulara kadar dayanan Erciş üzümünde bağ bozumu başladı.

Küçük taneli ve ekşimsi farklı tadıyla yoğun ilgi gören Erciş üzümünün köklü tarihi Urartulara kadar dayanmaktadır. Yaklaşık 2 bin 800 yıllık bir geçmişe sahip olan ve ilçenin Bayramlı Mahallesi başta olmak üzere birçok mahallesinde yetiştirilen Erciş üzümü, sofraların vazgeçilmezi olurken pekmez yapımında da yaygın olarak kullanılıyor. 2020 yılında Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işareti alınan Erciş üzümünde bağ bozumu dönemi, ağustos ayı sonundan eylül ayı sonuna kadar devam etmektedir. Erciş başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden yoğun talep gören ürünün kilosu ise 100 TL'ye kadar alıcı bulmaktadır.

"Bağlarımız Urartu zamanından kalmadır"

Bağ bozumu mesaisini sürdüren üzüm bağı sahibi Osman Arı, yetiştiricilik sürecine ve yaşadıkları sorunlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bayramlı köyünde oturuyorum; üzüm bağlarım var, üzümle uğraşıyorum. Bizim bu bağlar Urartu zamanından kalan bağlardır. Biz de şu an geçimimizi bununla sağlıyoruz. Üzümümüz gerçekten çok güzeldir. Bizim biraz sıkıntılarımız var; onu da giderebilseydik daha mutlu olurduk. En azından bir soğuk hava depomuz olsa, devlet tarafından bir toplu alım imkanı sağlansa ve üzüm zamanı geldiğinde ürünümüzü götürüp toplu şekilde teslim etsek daha rahat ederiz. Ürünü çarşıya götürüyoruz; bu kadar zahmet çekiyoruz, bu kadar uğraşıyoruz ama manavcılar üzümün kilosunu bizden 50 liraya, 70 liraya alıp 150 liraya satıyorlar. Biz bu kadar uğraşmamıza ve zahmet çekmemize rağmen maalesef bir randıman alamıyoruz" dedi.

"Üzümümüz hak ettiği değeri göremiyor"

Yaz tatilinde ailesine destek olan Murat Arı ise üreticilerin kooperatifleşme ve depolama taleplerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Ben de yaz tatilinde aileme yardım ediyorum; onlara az da olsa bir desteğim olsun istiyorum. Annemle babam yaşlı olduğu için üzüm toplayıp götürüp satamıyorlar, ben de yaz tatilinde onlara yardımcı oluyorum. Aslında üzümümüz çok güzel bir üzüm. Urartulardan bize kalan bu mirasın tarihi bundan 2 bin 500 ila 3 bin yıl öncesine dayanıyor. 2020 yılında tescil almış bir ürün ve bu tescil aslında Erciş üzümünü garanti altına alıyor. Ama ne yazık ki üzümümüz hak ettiği değeri göremiyor. Hem sağlığa şifalı bir ürün olduğu için hem de şırası çok kaliteli bir şıra olmasına rağmen hak ettiği değeri bulamıyor. Bizler devlet büyüklerimizden kooperatif tarzı yapı veya soğuk hava deposu gibi imkanlar istiyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı